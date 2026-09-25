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Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών έχει βυθίσει στη θλίψη τους θαυμαστές του σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή εξακολουθούν να προκαλούν πολλά ερωτήματα.

Τις τελευταίες μέρες, αρκετοί είναι εκείνοι που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον γνωστό τραγουδιστή. Ανάμεσα σε εκείνους ήταν και ένας φαρμακοποιός από το Αγρίνιο. Ο ίδιος επέλεξε να τοποθετήσει στον σταυρό της φωτεινής πινακίδας του καταστήματός του τη χαρακτηριστική φράση που έχει συνδεθεί με τον τραγουδιστή, «όσο ζω Μαζώ».

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Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok. «Και για όποιον ενδιαφέρεται το φαρμακείο είναι στην Ερυθραία Αγίου Κωσταντίνου» έγραψε ο χρήστης που ανάρτησε το βίντεο.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο συνοδεύεται από το τραγούδι «Διανυκτερεύω», μια επιλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω του επαγγέλματος του ανθρώπου που θέλησε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.