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Τραγωδία για την οικογένεια Φαρμάκη, καθώς ο αδερφός της Όλγας και της Γωγώς, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 32 ετών.

Έφυγε από τη ζωή ο αδελφός της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη, Μανούσος

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο 32χρονος Μανούσος φέρεται να κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του στο Αγρίνιο, την ώρα που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία delivery.

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Ο εργαζόμενος, που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό, φέρεται να ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο Μανούσος Φαρμάκης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δυστυχώς ο 32χρονος δεν τα κατάφερε.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η Όλγα Φαρμάκη, πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας, και η Γωγώ Φαρμάκη, επιχειρηματίας και σχεδιάστρια μόδας, είναι ιδιαίτερα γνωστές στο ευρύ κοινό.