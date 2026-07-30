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Οδύνη επικρατεί στο Αγρίνιο και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά τον αδόκητο χαμό ενός 27χρονου αξιωματικού στο Γύθειο.

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης, ο οποίος υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής στο Γύθειο, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στην περιοχή του Αγερανού.

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Ο νεαρός αξιωματικός, όπως γράφει το Agriniopress.gr ήταν από το Αγρίνιο, με τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του να προκαλεί απέραντη θλίψη στην οικογένειά του, την τοπική κοινωνία αλλά και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ο νεαρός αξιωματικός είναι γιος εκπαιδευτικού από τον Αγιο Κωνσταντίνο, το μοναδικό παιδί της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, ο άτυχος αξιωματικός βρέθηκε από τους συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας τον εξοπλισμό του, και εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την αρχική επίσημη ενημέρωση.

Ο 27χρονος πυροσβέστης είχε ακολουθήσει μια επιτυχημένη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών.

Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοικητής.

Την απώλεια τριών συνολικά πυροσβεστών θρηνεί σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου το Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος, δύο εξ αυτών στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο και ένας, ο 27χρονος αξιωματικός Κ. Λαιμοδέτης στην πυρκαγιά στο Γύθειο.

Την ίδια ώρα, τρεις ακόμα πυροσβέστες τραυματίστηκαν στα πύρινα μέτωπα, με δύο από αυτούς να τραυματίζονται στη Σητεία, ενώ ο τρίτος υπέστη κάταγμα στο πόδι στο Πλωμάρι της Μυτιλήνης.