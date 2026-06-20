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Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν παιδιά στην περιοχή του Αγγελοκάστρου στο Αγρίνιο, όταν εντόπισαν τη σορό ενός 70χρονου άνδρα στην είσοδο του χωριού, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, τα παιδιά ειδοποίησαν διερχόμενη οδηγό δίκυκλου, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για τις συνθήκες θανάτου.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο 70χρονος βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του, στοιχείο που εξετάζεται προσεκτικά από τις αρχές. Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενε μόνος του στο Αγγελόκαστρο, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, ο οποίος θα διενεργήσει εξέταση για να ρίξει φως στα αίτια θανάτου. Παράλληλα, η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο ηλικιωμένος.