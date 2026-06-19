Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, ύψους 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα από τις 24 έως τις 30 Ιουνίου.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά περίπου ένα εκατομμύριο οικογένειες και το τελικό ποσό εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Η πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνει χωρίς την υποβολή νέας αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης.

Για οικογένειες που απέκτησαν πρόσφατα παιδί, η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση, εφόσον επικαιροποιηθούν τα στοιχεία στο μητρώο της ΑΑΔΕ.

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Μέχρι το τέλος Ιουνίου προγραμματίζεται η καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, το οποίο ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά περίπου 975.000 έως 1 εκατομμύριο οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα.

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Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να χρειαστεί να προηγηθεί κάποια αίτηση. Το συνολικό ποσό που θα λάβει κάθε οικογένεια θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πίστωση των χρημάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 24 έως και 30 Ιουνίου.

Για τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί το τελευταίο διάστημα προβλέπεται διαφορετική διαδικασία, με την καταβολή της ενίσχυσης να γίνεται σε μεταγενέστερη φάση.

Το ποσό της ενίσχυσης

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση και το εισόδημα της κάθε οικογένειας, με βασικό κανόνα την καταβολή 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς ανώτατο πλαφόν για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Ενδεικτικά, τα εισοδηματικά όρια και τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

-Για οικογένεια με ένα παιδί, το ανώτατο εισόδημα φθάνει έως περίπου 39.000–40.000 ευρώ και η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ.

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-Για δύο παιδιά, το επίδομα διαμορφώνεται στα 300 ευρώ, με αντίστοιχα υψηλότερα εισοδηματικά όρια που φθάνουν έως περίπου 44.000–45.000 ευρώ.

-Για τρία παιδιά, το ποσό ανεβαίνει στα 450 ευρώ, με εισοδηματικό όριο έως περίπου 49.000–50.000 ευρώ.

-Για οικογένειες με τέσσερα παιδιά, το επίδομα διαμορφώνεται στα 600 ευρώ.

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-Για πέντε παιδιά στα 750 ευρώ και για έξι παιδιά στα 900 ευρώ, με αντίστοιχα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια που φθάνουν έως και περίπου 65.000 ευρώ.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από τα 39.000 ευρώ, με προσαύξηση περίπου 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Οι προϋποθέσεις

Η διαδικασία πληρωμής βασίζεται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και στα δεδομένα του συστήματος της ΑΑΔΕ, με βασική προϋπόθεση την ορθή δήλωση του IBAN στο Taxisnet.

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για περιπτώσεις όπου έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση της οικογένειας, όπως η γέννηση νέου παιδιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η καταβολή της αντίστοιχης ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική ενημέρωση των στοιχείων στο μητρώο της ΑΑΔΕ έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης των οικογενειών με ανήλικα ή εξαρτώμενα τέκνα, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

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