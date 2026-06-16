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Καθώς πλησιάζει η περίοδος των θερινών αδειών για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αυξάνεται το ενδιαφέρον γύρω από το πότε θα καταβληθεί το επίδομα αδείας και ποια θα είναι τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει άμεσα και το ύψος των σχετικών αποδοχών.

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Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, το επίδομα αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση. Η νομοθεσία προβλέπει ότι η καταβολή του πραγματοποιείται είτε κατά την έναρξη της άδειας είτε τμηματικά, σε δόσεις, μαζί με τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην περίοδο της άδειας.

Αντίθετα, το επίδομα δεν χορηγείται σε ανέργους που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. Παράλληλα, ο εργοδότης υποχρεούται να εγκρίνει και να χορηγήσει την ετήσια άδεια μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία που ο εργαζόμενος υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Η σημαντικότερη αλλαγή για το 2026 αφορά το ύψος των αποδοχών για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Μετά την αναπροσαρμογή που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός διαμορφώθηκε στα 920 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως.

Η αύξηση αυτή επηρεάζει και το θερινό επίδομα αδείας, το οποίο πλέον ανέρχεται στα 589,41 ευρώ, έναντι 556,05 ευρώ το προηγούμενο έτος.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του επιδόματος αδείας

Το ποσό του επιδόματος προκύπτει με βάση τις τακτικές αποδοχές κάθε εργαζομένου, ενώ ισχύουν συγκεκριμένα ανώτατα όρια ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής.

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Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό

Το επίδομα αντιστοιχεί συνήθως στο 50% του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές που αντιστοιχούν σε 15 ημέρες εργασίας.

Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο

Το επίδομα αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια.

Για ακριβέστερο υπολογισμό, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ διαθέτει ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας του.

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Τι αλλάζει φέτος στον τρόπο χορήγησης των αδειών

Πέρα από τις οικονομικές μεταβολές, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό της ετήσιας άδειας.

Μέχρι σήμερα, η άδεια έπρεπε κατά κανόνα να χορηγείται ενιαία -εκτός εάν υπήρχε διαφορετικό αίτημα από τον εργαζόμενο- ενώ προβλεπόταν υποχρεωτικά η χορήγηση τουλάχιστον δύο συνεχόμενων εβδομάδων.

Με τη νέα ρύθμιση δίνεται πλέον η δυνατότητα περαιτέρω κατάτμησης της άδειας σε περισσότερες χρονικές περιόδους μέσα στο ίδιο έτος, εφόσον υπάρχει συμφωνία και συναίνεση ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη.

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Έτσι, οι ημέρες άδειας μπορούν να κατανεμηθούν ακόμη και σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους.

Πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Με βάση το ισχύον καθεστώς για τον ιδιωτικό τομέα, η διάρκεια της ετήσιας άδειας εξαρτάται από τα χρόνια προϋπηρεσίας.

Πενθήμερη εργασία

1ο έτος: 20 ημέρες

2ο έτος (με συμπληρωμένο 12μηνο): 21 ημέρες

Από το 3ο έτος και μετά: 22 ημέρες

Με περισσότερα από 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή συνολικά 12 έτη προϋπηρεσίας: 25 ημέρες

Με 25 χρόνια προϋπηρεσίας: 26 ημέρες

Εξαήμερη εργασία

1ο έτος: 24 ημέρες

2ο έτος: 25 ημέρες

Από το 3ο έτος και μετά: 26 ημέρες

Μετά από 10 χρόνια: 30 ημέρες

Μετά από 25 χρόνια: 31 ημέρες

Για την καλοκαιρινή περίοδο παραμένει ενεργή η ειδική πρόβλεψη της νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον το 50% του προσωπικού κάθε επιχείρησης πρέπει να λάβει την ετήσια άδειά του μέσα στο διάστημα από 1 Μαΐου έως και 30 Σεπτεμβρίου.

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