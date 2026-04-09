Η Ιταλία προβάλλεται ως μια καινοτόμος χώρα στον τομέα της ευημερίας των ζώων, καθώς νέα νομοθεσία αναγνωρίζει το δικαίωμα σε άδεια μετ’ αποδοχών για τη φροντίδα άρρωστων κατοικίδιων.

Με αυτό το μέτρο, εδραιώνεται η έννοια της πολυειδικής οικογένειας (multispecies family), όπου τα ζώα θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος του οικογενειακού πυρήνα. Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί παράδειγμα διεθνούς εμβέλειας. Έτσι, ανοίγει τη συζήτηση γύρω από τα δικαιώματα και τις ευθύνες απέναντι στα ζώα.

Τι ισχύει, πώς θα λειτουργήσει και τι συμβαίνει σε άλλες χώρες

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε διατάξεις κατά της κακοποίησης ζώων, με αποτέλεσμα η παροχή φροντίδας να θεωρηθεί νομική υποχρέωση. Παράλληλα, η στήριξη οργανώσεων συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του μέτρου, οδηγώντας στην προοδευτική ενσωμάτωσή του σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, η πρόταση επεκτάθηκε και σε νομοθετικό επίπεδο, ενισχύοντας την εφαρμογή της σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ρύθμιση επιτρέπει την αίτηση έως και τριών ημερών άδειας μετ’ αποδοχών ετησίως, υπό την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριμένων τυπικών διαδικασιών. Μεταξύ αυτών, το ζώο πρέπει να είναι καταχωρημένο με μικροτσίπ, ώστε να διασφαλίζεται η ταυτοποίησή του. Επιπλέον, απαιτείται ψηφιακό κτηνιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο επιβεβαιώνει την ανάγκη άμεσης φροντίδας.

In Italy, sick pets are now officially recognized as a valid reason for paid emergency leave.



That means if your dog or cat falls ill, you can take time off work without losing income — and focus on caring for them. ❤️



Παράλληλα, το σύστημα είναι ενταγμένο στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση στο σχετικό δικαίωμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγνώριση της φροντίδας των ζώων έχει ευρύτερες επιπτώσεις, καθώς ενθαρρύνει υπεύθυνες πρακτικές και συμβάλλει στη μείωση της εγκατάλειψης και της κακοποίησης, βελτιώνοντας συνολικά την ευημερία των ζώων. Ταυτόχρονα, ενισχύει τον δεσμό μεταξύ ανθρώπων και κατοικίδιων, προάγοντας μια πιο ισορροπημένη συνύπαρξη.

Από την άλλη, διάφορες χώρες σημειώνουν πρόοδο στην προστασία των ζώων, υιοθετώντας ολοκληρωμένες πολιτικές πρακτικές. Η Γερμανία ξεχωρίζει, καθώς έχει θεσμοθετήσει την ευημερία των ζώων στο Σύνταγμά της, θέτοντας υψηλά πρότυπα προστασίας.

Αντίστοιχα, η Ελβετία διαθέτει αυστηρή νομοθεσία για την αξιοπρεπή μεταχείριση των ζώων, ρυθμίζοντας ακόμη και καθημερινές πτυχές της φροντίδας τους, ενώ η Ολλανδία πρωτοπορεί σε πολιτικές κατά της εγκατάλειψης και προωθεί ενεργά την υπεύθυνη υιοθεσία.

Συνολικά, τα παραδείγματα αυτά αναδεικνύουν μια παγκόσμια τάση, σύμφωνα με την οποία η ευημερία των ζώων ανάγεται σε κοινωνικοπολιτική πρακτική.

Με πληροφορίες από Noticias Ambientales

