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Οι ενδιαφερόμενοι για σκοπευτική άδεια οφείλουν να εγγραφούν σε αναγνωρισμένο σκοπευτικό όμιλο και να συμμετέχουν σε επίσημους αγώνες.

Η διαδικασία απαιτεί επίσης ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο και ψυχίατρο, οι οποίες πρέπει να παραδοθούν σφραγισμένες στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Οι κάτοχοι σκοπευτικής άδειας υποχρεούνται να μεταφέρουν το όπλο τους ασφαλισμένο και αποκλειστικά προς συγκεκριμένους προορισμούς, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενδιάμεση στάση.

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Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θανάσιμο τραυματισμό της 43χρονης γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της το πρωί του Σαββάτου (27 Ιουνίου) στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, στην Κρήτη. Με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν, η HuffPost εστιάζει στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας οπλοφορίας.

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο για τη χορήγηση άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου στη χώρα μας και για αυτό πολλοί είναι εκείνοι, που επιλέγουν τον… δρόμο του σκοπευτή, για να την αποκτήσουν.

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Αν κάποιος δεν είναι μέλος σκοπευτικού συλλόγου τότε απαιτείται γνωμοδότηση Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος να δέχεται ότι συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί λόγοι κινδύνου για τον ενδιαφερόμενο, ενώ χρειάζεται να δώσει κάποιος και εξετάσεις στην ασφαλή χρήση και φύλαξη του όπλου του.

Στην περίπτωση της σκοπευτικής άδειας, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εγγραφεί σε σκοπευτικό όμιλο, αναγνωρισμένο από τη ΣΚΟΕ, τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, να έχει αθλητικό δελτίο και δελτίο υγείας με υπογραφή καρδιολόγου και στη συνέχεια να λάβει μέρος σε τουλάχιστον έξι επίσημους αγώνες μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, πριν από την υποβολή της αίτησης, και να πάρει από το σύλλογό του τη σχετική βεβαίωση.

Η διαδικασία, όμως, δεν τελειώνει εκεί, αφού ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εξεταστεί και από παθολόγο και από ψυχίατρο, οι οποίοι θα πιστοποιήσουν τη σωματική και την ψυχική υγεία του. Και μάλιστα χρειάζεται προσοχή σε μία λεπτομέρεια: οι φάκελοι με τις γνωματεύσεις των ιατρών πρέπει να παραδοθούν στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία σφραγισμένοι, αλλιώς δεν γίνονται αποδεκτοί.

Ποια είναι η διαφορά των δύο διαφορετικών αδειών; Η άδεια οπλοκατοχής – οπλοφορίας επιτρέπει στον κάτοχό της να έχει μαζί του το πιστόλι ή περίστροφο και μάλιστα με πενήντα φυσίγγια. Ο σκοπευτής, αντίθετα, πρέπει να το έχει «λυμένο» ή ασφαλισμένο, σε ειδική θήκη και επιτρέπεται να το μεταφέρει από/προς το σκοπευτήριο, τον αγωνιστικό χώρο, τον οπλουργό και την αστυνομική υπηρεσία, με τη διαδρομή να είναι άμεση και λογική, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, για καφέ ή ψώνια.

Εάν ο σκοπευτής παραβιάσει κάποιον από τους κανόνες, τότε κατηγορείται για παράνομη οπλοφορία, ένα αδίκημα το οποίο διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.