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Η γυναίκα έχασε τη ζωή της αφού πυροβόλησε τον εαυτό της κατά τη διάρκεια προπόνησης, έχοντας προηγουμένως ζητήσει από τον εκπαιδευτή της να απομακρυνθεί.

Οι Αρχές διενεργούν γραφολογική πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστώσουν τη γνησιότητα της υπογραφής στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της.

Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού μέσω της συλλογής καταθέσεων και της αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων στοιχείων.

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Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θανάσιμο τραυματισμό της 43χρονης γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της το πρωί του Σαββάτου (27 Ιουνίου) στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι συλληφθέντες είναι ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου, ως υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και ο βοηθός εκπαιδευτή σκοποβολής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

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Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τη διαδικασία με την οποία η 43χρονη συμμετείχε στη συγκεκριμένη προπόνηση. Για τη συμμετοχή της είχε εκδοθεί προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας με ισχύ 48 ωρών, ωστόσο στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται η υπογραφή που υπάρχει στο σχετικό έγγραφο. Για τον λόγο αυτό έχει διαταχθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για γνήσια ή πλαστή υπογραφή.

To χρονικό της υπόθεσης

Η 43χρονη είχε ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη για ολιγοήμερες διακοπές και το πρωί του Σαββάτου βρέθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου για να λάβει μέρος σε προγραμματισμένη προπόνηση.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, λίγο πριν από το περιστατικό φέρεται να ζήτησε από τον εκπαιδευτή να απομακρυνθεί, εξηγώντας ότι η παρουσία του την έκανε να αισθάνεται άβολα και της προκαλούσε πίεση. Αμέσως μετά, όταν εκείνος απομακρύνθηκε λίγα βήματα, η γυναίκα φέρεται να έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό της και να πυροβόλησε.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και η 43χρονη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τη διατηρήσουν στη ζωή, ωστόσο τα τραύματα που έφερε ήταν ιδιαίτερα βαριά, καθώς είχε υποστεί εκτεταμένες εγκεφαλικές κακώσεις. Λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Στο μεταξύ, οι συγγενείς της ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και ταξίδεψαν στην Κρήτη. Η Αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή καταθέσεων και την εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Πηγή: neakriti.gr