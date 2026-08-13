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Την ακύρωση της συναυλίας του, που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στη Σίβηρη Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Σωκράτης Μάλαμας καθώς η περιοχή πλήττεται από τις μεγάλες πυρκαγιές.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση που έκανε ο γνωστός μουσικός, η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας, καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.

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Συγκεκριμένα ο Σωκράτης Μάλαμας αναφέρει στη δημοσίευση που έκανε στο Facebook: «Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, η προγραμματισμένη συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στις 14/8 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.

Για τους κατόχους ηλεκτρονικών εισιτηρίων, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της τράπεζας, ενώ για όσους έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους από φυσικά σημεία προπώλησης, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί από τα αντίστοιχα φυσικά σημεία.

Ευχόμαστε η κατάσταση να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό».