Την ακύρωση της συναυλίας του, που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στη Σίβηρη Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Σωκράτης Μάλαμας καθώς η περιοχή πλήττεται από τις μεγάλες πυρκαγιές.
Όπως αναφέρει σε ανάρτηση που έκανε ο γνωστός μουσικός, η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας, καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.
Συγκεκριμένα ο Σωκράτης Μάλαμας αναφέρει στη δημοσίευση που έκανε στο Facebook: «Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, η προγραμματισμένη συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στις 14/8 δεν θα πραγματοποιηθεί.
Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.
Για τους κατόχους ηλεκτρονικών εισιτηρίων, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της τράπεζας, ενώ για όσους έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους από φυσικά σημεία προπώλησης, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί από τα αντίστοιχα φυσικά σημεία.
Ευχόμαστε η κατάσταση να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό».