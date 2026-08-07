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Τα δύο μέλη του συγκροτήματος τόνισαν ότι η μεταξύ τους δημιουργική ενέργεια και η διαδικασία θεραπείας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για το μέλλον της μπάντας.

Οι Fugees παραμένουν ανενεργοί δισκογραφικά από το 1996, έχοντας κυκλοφορήσει μόνο δύο στούντιο άλμπουμ στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990.

Το τρίτο μέλος του συγκροτήματος, Pras Michel, έχει αποστασιοποιηθεί από τα υπόλοιπα μέλη μετά από δικαστικές διαμάχες και την καταδίκη του για σοβαρές ποινικές υποθέσεις.

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Η Lauryn Hill και ο Wyclef Jean έχουν αναζωπυρώσει τις ελπίδες για την κυκλοφορία του πρώτου νέου άλμπουμ των Fugees μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Το συγκρότημα δεν έχει κυκλοφορήσει στούντιο άλμπουμ από το «The Score» του 1996, το οποίο υπήρξε ένα από τα καθοριστικά άλμπουμ της εποχής του, με τις επιτυχίες «Ready or Not», «Fu-Gee-La» και «Killing Me Softly».

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Το δίδυμο έχει ξανασμίξει επί σκηνής αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια και μίλησε στο BBC News πριν από μια μεγάλη συναυλία στο Μίλτον Κέινς την Παρασκευή, με αφορμή την 30ή επέτειο του άλμπουμ.

Ο Jean δήλωσε ότι βρίσκονται «σε μια καταπληκτική φάση» και άρχισε να τραγουδά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για να γιορτάσει το γεγονός ότι είναι ξανά «πίσω με τη συνάδελφό μου στο συγκρότημα».

POV: You're walking through Piccadilly Circus and @mslaurynhill & @wyclefjean turn it into a Fugees concert 😭🔥

Ready Or Not live, 30 years after The Score. Diaspora Calling has officially landed in London. 🙌🏽 pic.twitter.com/AZemS9YKPb — Forresterbird (@forresterbird) August 6, 2026

Στη συνέντευξή τους στο BBC, τα δύο μέλη του συγκροτήματος Fugees ρωτήθηκαν αν ενδέχεται να κυκλοφορήσουν ένα νέο άλμπουμ.

«Θα υπάρχει μουσική στο μέλλον;», επανέλαβε ο Jean, με την Hill να απαντά: «Απολύτως».

Ο Jean πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε στα χέρια του Θεού» και συνέχισε λέγοντας στο BBC: «Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια καταπληκτική φάση. Πιστεύω ότι η ενέργεια είναι πολύ σημαντική».

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Η Hill συμφώνησε, λέγοντας: «Υπήρξε μια απίστευτη διαδικασία θεραπείας που συνέβη σε εμάς ως συγκρότημα και ως μέλη του συγκροτήματος, και όπως είπες, θέλουμε απλώς να το δείξουμε αυτό και να μεταδώσουμε λίγη από αυτή την ενέργεια και στον κόσμο».

Οι Fugees – με μέλη τους Hill, Wyclef Jean και Pras Michel – γνώρισαν μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 1990 με τα δύο και μοναδικά στούντιο άλμπουμ τους, το «Blunted On Reality» του 1994 και τον κλασικό δίσκο «The Score» του 1996. Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1997 και από τότε δεν έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ.

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Επανενώθηκαν για σύντομο διάστημα μεταξύ 2004 και 2006, ενώ το 2021 ξανασμίξανε για μια περιοδεία με αφορμή τον εορτασμό της 25ης επετείου του «The Score».

🚨THE FUGEES NEW MUSIC 🚨



DROPPING SOON‼️.



• Likely only Lauryn Hill & Wyclef Jean‼️. https://t.co/vQDeSeyrQq pic.twitter.com/rfvkw3H2p4 — (st_ides) (@benjamins_st) August 7, 2026

Ωστόσο, λίγο πριν την περιοδεία τους στις ΗΠΑ το 2024, οι Fugees ακύρωσαν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες, ενώ ο Pras μήνυσε τη Lauryn Hill για απάτη λίγο αργότερα. Ισχυρίστηκε ότι η περιοδεία σαμποταρίστηκε από την «αλαζονεία» και τις «ναρκισσιστικές τάσεις» της Hill, υποστηρίζοντας επίσης ότι η τραγουδίστρια συμπεριέλαβε «περιττά και, κατά πάσα πιθανότητα, πλαστά έξοδα» στον προϋπολογισμό της περιοδείας.

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Σε δήλωση που κοινοποίησε στο NME, η Hill χαρακτήρισε την αγωγή του Pras «αβάσιμη» και «γεμάτη ψευδείς ισχυρισμούς και αδικαιολόγητες επιθέσεις», υποστηρίζοντας ότι «παραλείπει το γεγονός ότι του είχε καταβληθεί υπερβολική προκαταβολή για την τελευταία περιοδεία και ότι δεν έχει αποπληρώσει σημαντικά δάνεια που του χορήγησα εγώ η ίδια ως ένδειξη καλής θέλησης».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι στον Pras είχε δοθεί «προκαταβολή 3 εκατομμυρίων δολαρίων… την οποία, όπως είπε, χρειαζόταν για να πληρώσει τα δικαστικά του έξοδα». Τον Απρίλιο του 2023, ο Michel καταδικάστηκε για τη συμμετοχή του σε ένα σχέδιο ξεπλύματος χρημάτων ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Μαλαισία, και η νομική του κατάσταση φέρεται να οδήγησε στην πλήρη ακύρωση της περιοδείας επανένωσης των Fugees το 2022.

Ο Pras δήλωσε αργότερα ότι είχε «τελειώσει» με τους Fugees και τελικά καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης.

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Η Hill και ο Jean, εν τω μεταξύ, συνέχισαν να εμφανίζονται μαζί σε αρκετές περιπτώσεις. Εμφανίστηκαν μαζί στην τελετή μνήμης της Ρομπέρτα Φλακ το 2025, ενώ ο Jean συνόδευσε την Hil lστη σκηνή για να ερμηνεύσουν κλασικά τραγούδια των Fugees στο Λονδίνο αργότερα την ίδια χρονιά.

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