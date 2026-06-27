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Κατέληξε στο χειρουργείο του «Βενιζέλειου» Νοσοκομείου η γυναίκα που είχε διακομιστεί το μεσημέρι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από αυτοπυροβολισμό που σημειώθηκε στο σκοπευτήριο Μελεβιζίου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της ήταν μη αναστρέψιμη, καθώς έφερε εκτεταμένο τραύμα στον εγκέφαλο και σοβαρές κακώσεις από τον πυροβολισμό.

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Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η τραυματίας μετά από αξονική τομογραφία κρίθηκε απαραίτητο να μπει στο χειρουργείο, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή.

Η γυναίκα είχε τραυματιστεί σοβαρά, όταν σύμφωνα με αναφορές, φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε το πρωί του Σαββάτου, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Αρχικά υπέστη σοβαρό τραύμα στον λαιμό, ενώ κατά τη διακομιδή της από το ΕΚΑΒ είχε επαφή με το περιβάλλον. Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν εκτεταμένη εγκεφαλική βλάβη και να προχωρούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωσή της.

Η οικογένειά της είχε ενημερωθεί άμεσα για το τραγικό συμβάν και αναχώρησε εσπευσμένα από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Κρήτη, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της. Δυστυχώς, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, συλλέγοντας καταθέσεις και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν με απόλυτη βεβαιότητα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σε μια μαρτυρία στο neakriti.gr, ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της άτυχης γυναίκας, περιγράφει λεπτό προς λεπτό την τραγωδία. Διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί ατυχήματος, λέει ότι η επισκέπτρια από τη Θεσσαλονίκη έδρασε εσκεμμένα.

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Ο πρόεδρος εξήγησε ότι η παρουσία της γυναίκας στο σκοπευτήριο ήταν απολύτως νόμιμη: «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».

Στη συνέχεια, ανέβηκε μαζί της στην πίστα για να της μάθει τα βασικά: «Η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων», είπε. Όπως περιγράφει, η γυναίκα φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

«Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την… αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. “Φύγε λίγο πίσω… Με αγχώνεις… φύγε λίγο πίσω…”, μου είπε».

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Η απόσταση αυτή στάθηκε μοιραία : «Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της». Απαντώντας στις πρώτες φήμες που κυκλοφόρησαν και έκαναν λόγο για τυχαία εκπυρσοκρότηση, ο εκπαιδευτής ήταν κατηγορηματικός: «Τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Μπροστά μου το… έκανε».