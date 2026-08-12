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Ένα ασυνήθιστο, μοναχικό νέφος που εμφανίστηκε στον ουρανό το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, τράβηξε την προσοχή των λουομένων στη νοτιοανατολική Αττική.

Στις εικόνες που καταγράφηκαν από την παραλία της Σαρωνίδας, το συγκεκριμένο νέφος φαίνεται να διασχίζει μόνο του τον ουρανό, καθώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άλλα σύννεφα στην περιοχή. Η ασυνήθιστη εικόνα προκάλεσε ποικίλες συζητήσεις και σχόλια, με ορισμένους μάλιστα να αναρωτιούνται αν επρόκειτο ακόμη και για κάποιο αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο εντυπωσιακό και ασυνήθιστο νέφος έγινε ορατό και από πολλές ακόμη περιοχές, ενώ ιδιαίτερα πολλές ήταν οι αναφορές από την Κρήτη.

Την επιστημονική εξήγηση για το φαινόμενο που προκάλεσε τόσο μεγάλη συζήτηση έδωσε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Κολυδάς εξήγησε ότι «πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυραύλων σε πολύ μεγάλα ύψη», σημειώνοντας πως κάτι αντίστοιχο έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα κατά τις πτήσεις πυραύλων Falcon 9 της SpaceX.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στο γιατί το συγκεκριμένο νέφος φαίνεται να λάμπει, τόνισε: «Εδώ βρίσκεται ίσως το ομορφότερο μέρος του φαινομένου. Ενώ για τον παρατηρητή στο έδαφος έχει ήδη νυχτώσει, σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων το νέφος μπορεί ακόμη να φωτίζεται από τον Ήλιο, επειδή βρίσκεται πάνω από τη σκιά της Γης».

📌Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ UFO ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

✔️Οι εντυπωσιακοί σπειροειδείς σχηματισμοί που εμφανίζονται ξαφνικά στον νυχτερινό ουρανό και εύκολα μπορούν να προκαλέσουν απορίες ή ακόμη και σενάρια περί UFO, έχουν μια πολύ πιο γήινη – αν και εξαιρετικά εντυπωσιακή… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 12, 2026