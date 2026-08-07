Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Αττική και τη Βοιωτία από τις 31 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου 2026 κατέστρεψε συνολικά 111.732 στρέμματα δασικών και λοιπών εκτάσεων.

Το μέτωπο παρέμεινε ενεργό για 91 ώρες, με τις νυχτερινές ώρες να αποδεικνύονται ιδιαίτερα καταστροφικές καθώς κάηκε το 55% της συνολικής έκτασης.

Η ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς ευνοήθηκε από ισχυρούς ανέμους που ξεπέρασαν τα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα κατά τη διάρκεια των νυχτερινών εξάρσεων.

Η συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του φαινομένου υπολογίζεται σε τουλάχιστον 380 τερατζάουλ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τεράστια ήταν η καταστροφή που άφησε πίσω της η μέγα-πυρκαγιά η οποία κατέστρεψε μεγάλες εκτάσεις στην Αττική και τη Βοιωτία από τις 31 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου 2026, αποτεφρώνοντας συνολικά 111.732 στρέμματα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Πυρομετεωρολογικής Ομάδας FLAME της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι νυχτερινές ώρες αποδείχθηκαν καταστροφικές. Περισσότερα από 61.500 στρέμματα δάσους και λοιπών εκτάσεων έγιναν στάχτη κατά τη διάρκεια της νύχτας, ποσοστό που αγγίζει το 55% της συνολικής καμένης έκτασης, επιβεβαιώνοντας τις εξαιρετικά ακραίες και δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Advertisement

Advertisement

Η εξάπλωση

Η μέτωπο παρέμεινε ενεργό για περίπου 91 ώρες (σχεδόν τέσσερις ημέρες), από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου.

Όπως προκύπτει από την ανακατασκευή της πορείας της φωτιάς μέσω δορυφορικών δεδομένων, η πυρκαγιά ξεκίνησε το πρωί της 31ης Ιουλίου βόρεια του Αγίου Βασιλείου Βοιωτικής γης. Κινήθηκε ταχύτατα προς το παραλιακό μέτωπο, καταστρέφοντας 15.072 στρέμματα μόλις μέσα στις πρώτες 10 ώρες από την εκδήλωσή της.

Ακολούθησε η πρώτη από τις δύο νυχτερινές εξάρσεις. Μέσα σε 12 ώρες (από 31.07 στις 19:00 έως 01.08.2026 στις 07:00) κάηκαν σχεδόν 34.000 στρέμματα, καθώς οι βόρειοι άνεμοι ενισχύθηκαν πάνω από τα 80 km/h.

Η εξάπλωση συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα (από 07:00 έως 19:00 την 01.08.2026) προς τα ανατολικά, πριν από τη δεύτερη νυχτερινή έξαρση προς τα νότια/νοτιοανατολικά, με ανέμους έως 70 km/h και ακόμη 27.810 καμένα στρέμματα (από 01.08 στις 19:00 έως 02.08.2026 στις 07:00). Η πυρκαγιά συνέχισε να επεκτείνεται τις επόμενες ημέρες (από 02.08 07:00 έως 04.08 03:36), με φθίνοντα ωστόσο ρυθμό, καθώς οι άνεμοι σταδιακά υποχωρούσαν και ενώ η φωτιά πλησιάζε καμένες εκτάσεις του 2021.

Η εκτίμηση ότι κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς ακτινοβολήθηκαν τουλάχιστον 380 TJ (τερατζάουλ) σημαίνει ότι η φωτιά απελευθέρωσε στο περιβάλλον μια εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα ενέργειας, η οποία σε ποσότητα ισοδυναμεί -σύμφωνα με το meteo- με «6 βόμβες Χιροσίμα».

Η εξάπλωση της πυρκαγιάς χαρακτηρίστηκε από ένα ιδιαίτερο μοτίβο ημέρας/νύχτας. Οι δύο νυχτερινές εξάρσεις (31.07 προς 01.08 και 01.08 προς 02.08) ξεχωρίζουν καθαρά από τις ενδιάμεσες ημέρες που ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν αισθητά πιο συγκρατημένος. Η συνολική ενέργεια που εκτιμάται ότι ακτινοβολήθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς είναι τουλάχιστον 380 TJ.

Πηγή: METEO