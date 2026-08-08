Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου προκαλεί ανησυχία, καθώς έχουν καταγραφεί συνολικά εξήντα πέντε κρούσματα και έξι θάνατοι από την αρχή του καλοκαιριού.

Η πλειονότητα των περιστατικών εντοπίζεται στην Αττική, με τους ειδικούς να συνδέουν την έξαρση με τη μετακίνηση μολυσμένων πτηνών προς τις νοτιότερες περιοχές.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εστιών αναπαραγωγής τους από τις Αρχές.

Ο ΕΟΔΥ προειδοποιεί ότι η περίοδος κορύφωσης της διασποράς αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, καθιστώντας απαραίτητη την πιστή εφαρμογή ατομικών μέτρων προστασίας από τους πολίτες.

Οι αρμόδιοι φορείς συστήνουν τη συστηματική απομάκρυνση στάσιμων νερών από ιδιωτικούς χώρους και τη χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών για τον περιορισμό του κινδύνου μόλυνσης.

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Έντονη ανησυχία προκαλεί η αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημιολογικής εικόνας.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 23 νέα κρούσματα και δύο θάνατοι. Από την έναρξη της θερινής περιόδου, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 65, με την πλειονότητα να εντοπίζεται στην Αττική, ενώ έξι άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους.

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Μιλώντας στο Mega, ο Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε ότι παρατηρείται σταδιακή αύξηση των περιστατικών στην Αττική, η οποία πιθανότατα συνδέεται με τη μετακίνηση μολυσμένων πτηνών από την Κεντρική Ελλάδα προς τις νοτιότερες περιοχές.

ΙΣΑ: Να ενισχυθούν άμεσα τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών

Την ίδια ώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ζητά από τις αρμόδιες Αρχές να ενισχύσουν άμεσα τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, εκφράζοντας την ανησυχία του για την αυξημένη δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου έχουν καταγραφεί ήδη δεκάδες περιστατικά.

Ο ΙΣΑ καλεί τους αρμόδιους φορείς να εντείνουν τις παρεμβάσεις τους, με έγκαιρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό. Παράλληλα, συστήνει στους πολίτες να εφαρμόζουν με συνέπεια τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι οι δράσεις για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πρέπει να ξεκινούν πριν από την περίοδο έντονης κυκλοφορίας τους. Παράλληλα, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των κουνουπιών, αλλά και άμεση αντιμετώπιση των εστιών αναπαραγωγής τους από τους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η φετινή αυξημένη δραστηριότητα του ιού διαφοροποιεί αισθητά την επιδημιολογική εικόνα που είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια στο λεκανοπέδιο και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης των κουνουπιών. Ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι κατά την τετραετία 2020-2024 η παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική είχε περιοριστεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

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Σχολιάζοντας τη φετινή εικόνα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, σημείωσε ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε επιτευχθεί σημαντικός περιορισμός της κυκλοφορίας του ιού στην Αττική, ενώ υπήρξαν και χρονιές κατά τις οποίες δεν καταγράφηκαν κρούσματα.

Όπως ανέφερε, η σημερινή κατάσταση αποτελεί «σαφή οπισθοχώρηση» και δείχνει ότι η πρόληψη και η καταπολέμηση των κουνουπιών από τους αρμόδιους φορείς δεν λειτούργησαν όπως θα έπρεπε. Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη για άμεση αξιολόγηση του υφιστάμενου σχεδιασμού και εντατικοποίηση των παρεμβάσεων με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι και οι πολίτες θα πρέπει να εφαρμόζουν σχολαστικά τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Τα μέτρα προστασίας που συστήνει ο ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ συστήνει την προσεκτική εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια σε όλη τη χώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία κυκλοφορούν τα κουνούπια.

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Μεταξύ άλλων, οι πολίτες καλούνται:

Να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και περιβάλλοντος, ακολουθώντας πάντοτε τις οδηγίες χρήσης.

Να τοποθετούν σήτες και να χρησιμοποιούν κουνουπιέρες.

Να αξιοποιούν κλιματιστικά και ανεμιστήρες.

Να φορούν κατάλληλα, μακριά ρούχα που περιορίζουν την έκθεση στα κουνούπια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αποφυγή δημιουργίας στάσιμων νερών, καθώς σε αυτά τα κουνούπια εναποθέτουν τα αβγά τους. Η απομάκρυνση των εστιών στάσιμου νερού στους ιδιωτικούς χώρους συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό των σημείων αναπαραγωγής των κουνουπιών, στα οποία δεν είναι δυνατή η παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών.

Ειδικότερα, συνιστάται:

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Να ελέγχονται τακτικά και σχολαστικά αυλές, κήποι, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για πιθανές εστίες στάσιμου νερού και να απομακρύνονται άμεσα.

Τα αντικείμενα που συγκεντρώνουν νερό να αναποδογυρίζονται ή να καλύπτονται. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, το νερό θα πρέπει να ανανεώνεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Να καθαρίζονται συστηματικά οι υδρορροές, τα φρεάτια και τα λούκια.

Να καλύπτονται με σήτα οι αγωγοί εξαερισμού των βόθρων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα άτομα με ανοσοκαταστολή και όσους αντιμετωπίζουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Οι συγκεκριμένες ομάδες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζουν με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.