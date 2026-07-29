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Ο ΕΟΔΥ δημοσιοποίησε αναθεωρημένο κατάλογο με τους δήμους όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έως και τις 27 Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα περισσότερα περιστατικά καταγράφονται στην Αττική, ενώ κρούσματα έχουν εμφανιστεί και σε ορισμένους δήμους της Θεσσαλίας.

Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός καθορίζει τις περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση νέων εγχώριων κρουσμάτων το επόμενο διάστημα, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της ασφάλειας του αίματος.

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Στο πλαίσιο αυτό, οι περιοχές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Ως «επηρεαζόμενες» χαρακτηρίζονται οι δήμοι ή οι δημοτικές κοινότητες όπου έχει καταγραφεί τουλάχιστον ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε άνθρωπο κατά τη φετινή περίοδο μετάδοσης. Αντίστοιχα, ως «υψηλού κινδύνου» ορίζονται οι δήμοι ή οι δημοτικές κοινότητες όπου δεν έχει μέχρι στιγμής καταγραφεί ανθρώπινο κρούσμα το 2026, αλλά συντρέχουν παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα μετάδοσης του ιού, όπως η γειτνίαση με επηρεαζόμενες περιοχές, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, τα τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς και τα στοιχεία επιτήρησης της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια και ζώα στην ευρύτερη περιοχή.

Οι επηρεαζόμενες περιοχές και οι ζώνες υψηλού κινδύνου

Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Βορείου Τομέα Αθηνών

Δήμος Αγίας Παρασκευής

Δήμος Νέας Ιωνίας

Δήμος Χαλανδρίου

*Δήμος Αμαρουσίου

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*Δήμος Ηρακλείου

*Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού

ΠΕ Ανατολικής Αττικής

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Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δήμος Κρωπίας

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Δήμος Λαυρεωτικής

Δήμος Παλλήνης

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

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Δήμος Παιανίας

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Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου

ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών

Δήμος Γλυφάδας

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ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

6η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων

*1η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων

*4η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων

*Δήμος Ηλιούπολης

ΠΕ Δυτικής Αττικής

Δήμος Φυλής

ΠΕ Λάρισας

Δήμος Λαρισαίων

Δήμος Τεμπών

ΠΕ Καρδίτσας

Δήμος Παλαμά

Οι περιοχές υψηλού κινδύνου σημειώνονται με αστερίσκο.