Στο επίκεντρο του «Ιού του Δυτικού Νείλου» είναι φέτος η Θεσσαλία, που θεωρείται μια από τις ευαίσθητες περιοχές για την ανάπτυξη του ιού, ο οποίος μεταδίδεται με τα κουνούπια και καταλήγει στον ξενιστή που είναι ο άνθρωπος, που στην περίπτωση που έχει και άλλα υποκείμενα νοσήματα, τότε μπορεί να προκαλέσει ακόμη και τον θάνατο.

Ο Νικόλαος Παπαδόπουλος καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος με γνωστικό αντικείμενο την Εφαρμοσμένη Εντομολογία, μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ 102,5 και τον Ηλία Κουτσερή για τον «Ιό του Δυτικού Νείλου», με αφορμή η επιβεβαιωμένη κυκλοφορία του ιού στον Δήμο Ρήγα Φεραίου που προκάλεσε ανησυχία.

Κυκλοφορεί στη χώρα, εδώ και δέκα έτη

Όπως είπε ο καθηγητής, η Θεσσαλία, έχει αρκετά ποτάμια, αρδευτικά δίκτυα και μεγάλη αγροτική δραστηριότητα και αυτά είναι τα στοιχεία που συνθέτουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα.

Είπε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου, κυκλοφορεί στη χώρα μας εδώ και 10 έτη, προκαλεί αρκετά σημαντικά προβλήματα, ακόμη και τον θάνατο των ασθενών. «Είναι μικρό το ποσοστό των ασθενών που μπορεί να πεθάνουν, όμως μπορεί να καταλήξει και εκεί», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ο καθηγητής τόνισε ότι η Θεσσαλία, τα τελευταία χρόνια, είναι στο επίκεντρο της επιδημίας του Ιού του Δυτικού Νείλου, με αρκετά κρούσματα που εμφανίζονται, πολύ περισσότερα από άλλες περιφέρειες της χώρας. Όπως είπε παραδοσιακά έχουμε αρκετά κρούσματα στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά φέτος είναι αρκετά περισσότερα τα κρούσματα που έχουμε στην δική μας περιοχή.

«Αυτό δεν λέει κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι ότι δεν υπήρχαν και πέρυσι, αλλά η περιοχή της Θεσσαλίας είναι μια από τις ευαίσθητες περιοχές για τον ιό του Δυτικού Νείλου», επισήμανε ο κ. Παπαδόπουλος.

Εκδηλώνεται ακόμη και σαν… απλό συνάχι!

Ο καθηγητής είπε ότι ένα βασικό στοιχείο που πάντα πρέπει να έχουμε στο νου μας όταν μιλάμε για τον «Ιό του Δυτικού Νείλου» και στις ασθένειες που μεταδίδονται με τα κουνούπια, είναι οι πληθυσμοί των κουνουπιών, πόσο και που αναπτύσσονται, γιατί αυτοί είναι στο τέλος που θα μεταφέρουν τον ιό από έναν οργανισμό σε κάποιο άλλο και θα καταλήξει στον ξενιστή, όπως είναι ο άνθρωπος και σε κάποιους από τους ανθρώπους που έχουν άλλα υποκείμενα νοσήματα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και τον θάνατο.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, οι περισσότερες προσβολές από τον Ιό του Δυτικού Νείλου, πιθανότατα να μην καταλήγουν καν στο Νοσοκομείο, να είναι σαν ένα απλό συνάχι και δεν εκδηλώνουν πάντα σοβαρά συμπτώματα.

«Η Θεσσαλία, έχει αρκετά ποτάμια, αρδευτικά δίκτυα και μεγάλη αγροτική δραστηριότητα και αυτά είναι τα στοιχεία που συνθέτουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Με τις πλημμύρες του Daniel και του Elias, υπήρχε μεγάλη ανησυχία πως θα εξελιχθεί ο Ιός του Δυτικού Νείλου και άλλες ασθένειες και υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια από τον ΕΟΔΥ και την Περιφέρεια και τότε πραγματικά αντιμετωπίστηκε», τόνισε ο καθηγητής του ΠΘ.

Ο κ. Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι για να υπάρξει η ασθένεια και η επιδημία, χρειάζεται να υπάρχει ο ιός και ο διαβιβαστής που είναι το κοινό κουνούπι, το οποίο μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το κουνούπι της περιοχής μας, υπήρχε και πριν την εκδήλωση του ιού του Δυτικού Νείλου, πριν από 15 χρόνια περίπου εισήλθε ο ιός με κάποιο τρόπο, είτε από μολυσμένο οργανισμό είτε από πουλιά, αποδημητικά ή κορακοειδή, τα κουνούπια μπορεί να τρέφονται με τους ξενιστές στους οποίους κυκλοφορεί ο ιός και είναι δεξαμενή και να μεταφέρονται στον άνθρωπο ή σε ιπποειδή.

Πρόγραμμα επιτήρησης μετά τις πλημμύρες

Για να αντιμετωπιστεί η Ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει το εθνικό σχέδιο δράσης και περιλαμβάνει μια σειρά από βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Ο κ. Παπαδόπουλος συμμετείχε στην επιτροπή για την εκπόνηση αυτού του σχεδίου, με μεγάλη ομάδα άλλων επιστημόνων, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των τροπικών νοσημάτων και με ομάδα εργασίας για τον προσδιορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Μετά τις πλημμύρες, υπάρχει ένα πρόγραμμα επιτήρησης του πληθυσμού των κουνουπιών, που γίνεται σε όλη τη χώρα, χρηματοδοτείται από τον ΕΟΔΥ και περιλαμβάνει πολλά εργαστήρια, μεταξύ των οποίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με ένα δίκτυο παγίδων, που παρακολουθούν τους πληθυσμούς των κουνουπιών, ενώ γίνεται ανάλυση στα δείγματα για να δουν αν είναι μολυσμένα με τον Ιό του Δυτικού Νείλου.

Ένα αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και μέσω της επιτήρησης μπορούμε να δούμε αν έχουμε μολυσμένα κουνούπια από τον ιό, επισήμανε ο καθηγητής.

«Πρέπει να μειώσουμε τους πληθυσμούς των κουνουπιών»

Για να αντιμετωπιστεί ο ιός του Δυτικού Νείλου, πρέπει να κόψουμε τον κύκλο της μετάδοσης, από τη στιγμή που είναι ενδημικός και υπάρχει στην περιοχή μας, θα πρέπει να μην έχουμε τον διαβιβαστή, αυτόν που θα μεταδώσει τον ιό. Συνεπώς πρέπει να μειώσουμε τους πληθυσμούς των κουνουπιών όσο γίνεται περισσότερο και στην κατεύθυνση αυτή υπάρχουν διάφορες δράσεις και προγράμματα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια για την καταπολέμηση των κουνουπιών, τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ο ίδιος είπε, ότι ανάλογα με την κατηγοριοποίηση της κάθε περιοχής, σε ένα επίπεδο κινδύνου, μέσα από το σχέδιο που υπάρχει, υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις, η πρώτη από τις οποίες, είναι η καταπολέμηση των προνυμφών στις εστίες αναπαραγωγής.

Ο πολίτης πρέπει να προστατεύεται και να μην εκτίθεται στα κουνούπια, το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ, να βάζουν απωθητικά και μακριά μανίκια και να μην πηγαίνει σε μέρη όπου υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί ων κουνουπιών. Ο καθηγητής συστήνει να κοιτά τον χώρο του (αυλή μπαλκόνι), αν υπάρχουν στεκούμενα νερά, να αδειάζει το νερό από τις γλάστρες, να μην έχει βαρέλια ή πλαστικά που έχουν συγκρατήσει νερό.

Αναφορικά με την παρουσία των κουνουπιών σε μήνες όπως ο Νοέμβριος αλλά και τον χειμώνα, ο καθηγητής εξήγησε, ότι η κλιματική αλλαγή επηρέασε και αυτό το θέμα, με συνέπεια, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και αυτούς τους μήνες, να είναι …λογική η παρουσία κουνουπιών, έστω και σε μικρότερο αριθμό…

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), (που κοινοποιήθηκε μέσω της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Μαγνησίας) η ανίχνευση θετικών κουνουπιών υποδεικνύει διασπορά του ιού στο τοπικό περιβάλλον, γεγονός που οδήγησε στην κατάταξη της περιοχής σε Επίπεδο Κινδύνου Κυκλοφορίας 3α για την περίοδο του 2025. Το επίπεδο αυτό απαιτεί την άμεση λήψη και εντατικοποίηση μέτρων πρόληψης και ελέγχου, τόσο από τις τοπικές αρχές όσο και από τις υγειονομικές δομές.

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου καλείται να ενισχύσει τις δράσεις ενημέρωσης των πολιτών για την ατομική προστασία από τα κουνούπια, με διανομή σχετικού υλικού και διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Από την πλευρά του, το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου καλείται να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, με τους γιατρούς της περιοχής να διερευνούν κάθε ύποπτο περιστατικό και να συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση τυχόν λοιμώξεων.

Πηγή: magnesianews.gr

