Τεράστιος όγκος νερού προκάλεσε την υπερχείλιση του Πηνειού ποταμού, από την βασική κοίτη εντός των μεγάλων αναχωμάτων του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων, ακριβώς στο κάτω μέρος στο αγρόκτημα Βαλομανδρίου και διαχέεται στα χωράφια.

Πριν από λίγο ήταν στο σημείο και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, η οποία κάνει περιπολίες στην περιοχή.

Advertisement

Advertisement

Ο Νίκος Σαλέπης (και με την ιδιότητα του κατοίκου και εκπροσώπου των Πλημμυροπαθών Βαλομανδρίου), ήταν εκεί και ανέφερε στην κα Ντιντή τις παρεμβάσεις που θα έπρεπε να γίνουν στην περιοχή, καθώς αυτά που έχουν γίνει δεν είναι επαρκή και χρειάζονται πολύ περισσότερα για αντιπλημμυρική θωράκιση.

(Οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί με νυχτερινή λήψη)

Υπερχείλιση Πηνειού Πηγή: trikalaola.gr Υπερχείλιση Πηνειού Πηγή: trikalaola.gr Υπερχείλιση Πηνειού Πηγή: trikalaola.gr Υπερχείλιση Πηνειού Πηγή: trikalaola.gr Υπερχείλιση Πηνειού Πηγή: trikalaola.gr Υπερχείλιση Πηνειού Πηγή: trikalaola.gr

Όπως μεταδίδει το trikalaola.gr, η στάθμη του Πηνειού ποταμού είχε ανεβεί απότομα από το μεσημέρι και μετά κατά δύο περίπου μέτρα.

Η ανησυχία είναι μεγάλη, αφού στην περιοχή έχουν σημειωθεί δύο φορές καταστροφικές πλημμύρες, μία το 2016 και μία το 2023.