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Με σημαντικές καθυστερήσεις ξεκίνησε η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου της Αττικής το πρωί της Παρασκευής 5/6, καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε αρκετά σημεία.



Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στονΚηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.



Στο ρεύμα ανόδου οι καθυστερήσεις εκτείνονται από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, ενώ στο ρεύμα καθόδου η κίνηση είναι αυξημένη από το Ίλιον έως το Περιστέρι.

Την ίδια ώρα, σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον άξονα Συγγρού – Βασιλίσσης Αμαλίας – Πανεπιστημίου, λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στην πλατεία Ομονοίας.

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Καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/eGHo67nwBJ — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 5, 2026