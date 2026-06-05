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Για τη σχέση του με την Ευαγγελία Καρύδη, αλλά και για τη στήριξη που λαμβάνει από εκείνη όλα αυτά τα χρόνια, μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο γνωστός stand-up comedian αναφέρθηκε στα 13 χρόνια κοινής πορείας τους, περιγράφοντας τη σύντροφό του ως έναν άνθρωπο που βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του και τον στηρίζει στις επαγγελματικές και προσωπικές του στιγμές.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε για τη σχέση του με τη γλύπτρια Ευαγγελία Καρύδη, εξηγώντας πως, παρότι δεν έχουν παντρευτεί, η καθημερινότητά τους μοιάζει με εκείνη ενός ζευγαριού που έχει δημιουργήσει μια σταθερή κοινή ζωή.

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«Είμαστε μαζί 13 χρόνια με την Εύα. Όταν σε παίρνει η μάνα της για κουρτινόξυλα, είστε παντρεμένοι», είπε χαρακτηριστικά με χιούμορ, σημειώνοντας πως για τον ίδιο η ουσία βρίσκεται στη συνεννόηση και στη σχέση που χτίζουν δύο άνθρωποι μεταξύ τους και όχι απαραίτητα σε μια τυπική δέσμευση.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως θεωρεί ότι η σχέση τους έχει διατηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια και επειδή δεν έχουν προχωρήσει σε γάμο, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο τη σημασία που μπορεί να έχει κάθε επιλογή μέσα σε ένα ζευγάρι.

Μιλώντας για τη στάση της συντρόφου του όταν δέχεται αρνητικά σχόλια, αποκάλυψε πως η Ευαγγελία Καρύδη αντιδρά έντονα όταν βλέπει ανθρώπους να τον προσβάλλουν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αστειευόμενος, «θέλει να δείρει όποιον με βρίζει», καθώς δυσκολεύεται να βλέπει αρνητικές επιθέσεις εναντίον του.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρθηκε επίσης στη δική του αντίδραση απέναντι στην κριτική που δέχεται στα social media. Παραδέχτηκε ότι κάποιες φορές απαντά και μπαίνει σε αντιπαράθεση με χρήστες, καθώς, όπως είπε, είναι άνθρωπος που εκφράζεται και δεν μένει πάντα αμέτοχος.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μίλησε ακόμη για τα παιδικά του χρόνια στο Περιστέρι και την οικογένειά του, τονίζοντας πως το χιούμορ ήταν πάντα σημαντικό στοιχείο στο σπίτι του. Όπως εξήγησε, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου υπήρχε το αστείο και η ανάγκη να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες με μια πιο ανάλαφρη ματιά.

Πρόσφατα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Ευαγγελία Καρύδη πραγματοποίησαν κοινή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας, όπου εθεάθησαν να περπατούν μαζί, δείχνοντας πως παραμένουν ένα δεμένο ζευγάρι μετά από περισσότερο από μία δεκαετία κοινής πορείας.