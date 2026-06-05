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Αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης όταν ένα Boeing 787 της Lufthansa, το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει για το Λος Άντζελες, κατέληξε με το ρύγχος του στο έδαφος ενώ βρισκόταν σταθμευμένο.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το μπροστινό σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους κατέρρευσε αιφνιδιαστικά. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία το μπροστινό σκέλος προσγείωσης υποχωρεί, προκαλώντας την κλίση του αεροσκάφους προς τα εμπρός.

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Όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος της Lufthansa, οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί στο αεροσκάφος. Ωστόσο, τη στιγμή του συμβάντος βρίσκονταν ήδη σε αυτό μέλη του πληρώματος καθώς και εργαζόμενοι του προσωπικού εδάφους.

A nearly five-month-old Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner at Frankfurt, preparing for a flight to Los Angeles, experienced a nose landing gear collapse at the gate. pic.twitter.com/72b6J4HyIr June 4, 2026

Η αεροπορική εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Σημαντικές ζημιές στο αεροσκάφος

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης να έχουν αναπτυχθεί γύρω από το δικινητήριο αεροσκάφος ευρείας ατράκτου, το οποίο, μετά την κατάρρευση του συστήματος προσγείωσης, είχε καταλήξει να ακουμπά εν μέρει πάνω στην άτρακτό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:45 το μεσημέρι, τοπική ώρα. Το αεροσκάφος επρόκειτο να εκτελέσει την πτήση LH450 με προορισμό το Λος Άντζελες, με προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης στις 13:50.

Μετά το συμβάν, η πτήση ακυρώθηκε, καθώς το αεροσκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά της, η Lufthansa ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη διαπίστωση των ακριβών συνθηκών του περιστατικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

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Insurance company watching this must be freaking out!💸

Here's footage of the 4-month-old Lufthansa Boeing 787-9 "Herne" (D-ABPQ) following today's nose landing gear collapse at Frankfurt Airport.

The Dreamliner was being prepared for LH450 to LAX when the incident occurred. pic.twitter.com/YwgIzLD8P5 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 4, 2026

Aviation Update: Lufthansa 787-9 Nose Gear Collapse



Just four months into service, Lufthansa’s Boeing 787-9 'Herne' (D-ABPQ) sustained significant damage after its nose gear abruptly collapsed at the gate in Frankfurt.



While preparing for flight LH450 to LAX, the nose gear… — Defence Chronicle India ™ (@TheDCIndia) June 5, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί τεχνικοί και προσωπικό υποστήριξης προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και να συνδράμουν στις απαραίτητες ενέργειες. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η κατάρρευση του μπροστινού συστήματος προσγείωσης οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή σε τεχνική βλάβη.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι το Boeing 787 και ειδικότερα η έκδοση 787-9 Dreamliner που χρησιμοποιεί η Lufthansa αποτελεί σχετικά πρόσφατη προσθήκη στον στόλο του ομίλου. Η εταιρεία προχωρά σταδιακά στην αντικατάσταση παλαιότερων και λιγότερο αποδοτικών αεροσκαφών, επιδιώκοντας παράλληλα την απλοποίηση της σύνθεσης του στόλου της.

Με πληροφορίες από Reuters

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