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Με τα μάθηματα των Λατινικών και της Χημείας συνεχίστηκαν σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων που ανήκουν στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και στην ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας αντίστοιχα.

Ενώ επίσης και με το μάθημα της Πληροφορικής για τους μαθητές που ανήκουν στην ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

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Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να εξεταστούν σε ένα από τα βασικά μαθήματα του πεδίου τους, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα του τα θέματα που τέθηκαν στους μαθητές στο μάθημα των Λατινικών της Χημείας και της Πληροφορικής.

Δείτε παρακάτω τα θέματα που έπεσαν στα Λατινικά την Χημεία και την Πληροφορική: