Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» ανοίγει την πλατφόρμα αιτήσεων στις 7 Αυγούστου, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ μέσω ψηφιακών καρτών.

Η νέα διοργάνωση διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια για να συμπεριλάβει περισσότερους πολίτες, ενώ τα άτομα με αναπηρία εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή κάρτα διάρκειας 18 μηνών αποκλειστικά για έξοδα διαμονής σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων gov.gr και vouchers.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα Taxisnet.

Η επιλογή των δικαιούχων για την πρώτη φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μετά το κλείσιμο της σχετικής πλατφόρμας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε τέσσερις ημέρες, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ανοίγει ο νέος κύκλος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ. Το πρόγραμμα αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους και νοικοκυριά που αναζητούν τρόπους να μειώσουν το κόστος των διακοπών τους.

Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα τεθεί επίσημα σε λειτουργία, προσφέροντας άυλες ψηφιακές κάρτες για την κάλυψη εξόδων διαμονής.

Advertisement

Advertisement

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Η βασική αλλαγή του νέου κύκλου αφορά τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Με τα νέα αυξημένα όρια, μπορούν πλέον να συμμετάσχουν πολίτες και οικογένειες που στους προηγούμενους κύκλους αποκλείονταν επειδή το εισόδημά τους ξεπερνούσε ελαφρώς τα τότε προβλεπόμενα ποσά.

Στους νέους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται:

άγαμοι χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα από 19.000 έως 21.000 ευρώ,

έγγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά με οικογενειακό εισόδημα από 31.000 έως 33.000 ευρώ,

οικογένειες με παιδιά που, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών, καλύπτονται πλέον από τα διευρυμένα όρια,

νοικοκυριά των οποίων το εισόδημα μπορεί να φτάνει έως και τις 58.000 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί ουσιαστικά επέκταση της «περιμέτρου» του προγράμματος, με στόχο να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες, ιδιαίτερα από τη μεσαία τάξη.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα ΑμεΑ – Πρόσθετη ενίσχυση για πολύτεκνους

Τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 67%, καθώς και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα παιδιά με αναπηρία, εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς να υπόκεινται σε εισοδηματικούς περιορισμούς και διατηρούν την προβλεπόμενη προτεραιότητα.

Παράλληλα, οι πολύτεκνες οικογένειες θα λάβουν επιπλέον οικονομική ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Το ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και εξαρτάται από την κατηγορία του δικαιούχου, αλλά και από τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές. Το μεγαλύτερο ποσό ενίσχυσης αφορά όσους επιλέξουν τη χαμηλή τουριστική περίοδο, δηλαδή το διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο.

Advertisement

Πώς χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Η άυλη ψηφιακή κάρτα έχει διάρκεια ισχύος 18 μηνών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από μία αποδράσεις, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο.

Η χρήση της γίνεται μέσω τεχνολογίας NFC ή μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών (e-commerce) και αφορά αποκλειστικά έξοδα διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές κατοικίες και οργανωμένα camping σε ολόκληρη τη χώρα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση της για έξοδα εστίασης, μετακινήσεις, καύσιμα ή ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ.

Advertisement

Η διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματες διασταυρώσεις με τα φορολογικά στοιχεία των αιτούντων.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται επιβεβαιωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου και ενεργή διεύθυνση email, ώστε να αποσταλούν οι οδηγίες ενεργοποίησης της κάρτας.

Για όσους χρειάζονται βοήθεια, θα λειτουργούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και ειδικό help desk για την υποστήριξη των πολιτών.

Advertisement

Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Η εφαρμογή του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια.

Η Α’ Φάση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σειρά υποβολής των αιτήσεων.

Η Β’ Φάση αφορά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2027 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Σε αυτή την περίοδο, οι δικαιούχοι θα προκύψουν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της αρχικής διαδικασίας, χωρίς να πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση.

Advertisement

Advertisement