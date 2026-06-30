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Ανοίγει από σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για τους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις από τους δικαιούχους θα υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr.

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Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Προϋποθέσεις και ποσά για το στεγαστικό επίδομα

Από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 «η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο που βρίσκεται σε οποιονδήποτε δήμο εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας στα διοικητικά όρια της οποίας εδρεύει το τμήμα ΑΕΙ του φοιτητή, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του.

Ειδικότερα, για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη, συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα.

Ως μία πόλη θεωρείται επίσης και ο νομός Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών του καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Στις περιπτώσεις αυτές η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ή της “πόλης” της Αθήνας αντίστοιχα».

Tο 2019 το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανερχόταν στα 1.000€. Από το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αυξήθηκε και ανέρχεται πλέον στα 1.500€ και 2.000€ σε περίπτωση συγκατοίκησης, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2023 -2024 και για όλα τα ΑΕΙ, πλην αυτών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, είχαμε δεύτερη αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, το οποίο φθάνει πλέον τα 2.000€ και 2.500€ σε περίπτωση συγκατοίκησης.