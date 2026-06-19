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Μετά τον λαμπερό γάμο της κόρης της Αμαλίας Κωστοπούλου και τη διοργάνωση της φιλανθρωπικής εκδήλωσης μόδας Hautes Grecians, η Τζένη Μπαλατσινού επέστρεψε στον αγαπημένο της ελληνικό προορισμό, την Πάτμο. Η σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, διατηρεί ένα από τα πιο καλόγουστα σπίτια στο νησί, το οποίο φροντίζει να επισκέπτεται ακόμα και τον χειμώνα, καθώς αποτελεί το ησυχαστήριό της.

Αυτή τη φορά μαζί της βρέθηκε η φίλη της, Ηρώ Σάια μαζί με τον σύζυγό της, Σταύρο Ξαρχάκο, και τα δίδυμα παιδιά τους που θα κλείσουν τα 10 τους χρόνια τον Νοέμβριο. Σε αναρτήσεις τους στο Instagram οι δυο γυναίκες από την ταβέρνα «Τζιβαέρι» αφού η σύζυγος του διενθούς φήμης Έλληνα συνθέτη τραγούδησε για την παρέα της.

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Τζένη Μπαλατσινού: Η πώληση της μίας κατοικίας της στην Πάτμο

ΗΤζένη Μπαλατσινού που είχε ανακαλύψει την Πάτμο πολύ πριν γίνει «μόδα», δεν έχει στην κατοχή μόνο ένα σπίτι στο νησί. Πρόσφατα δημοσιεύματα μάλιστα ανέφεραν ότι είχε αναθέσει σε μεγάλο μεσιτικό γραφείο της Αθήνας την πώληση πολυτελούς κατοικίας κατασκευής του 19ου αιώνα, συνολικής επιφάνειας 210 τετραγωνικών μέτρων, στην τιμή των 4,8 εκ. ευρώ.