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Τρεις κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, έπειτα από τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή. Η έρευνα αφορά επιδοτήσεις που φέρονται να καταβλήθηκαν με ψευδείς δηλώσεις και ανακριβή στοιχεία κατά την περίοδο 2019-2024.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, συνολικά 12 άτομα από την Κοζάνη και το Αγρίνιο κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για τον φερόμενο ρόλο τους στις επίμαχες διαδικασίες.

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Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένας παραγωγός και δύο στελέχη Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Για τους υπόλοιπους εννέα κατηγορούμενους αποφασίστηκε η αποφυλάκισή τους υπό όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την καταβολή εγγυήσεων από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr