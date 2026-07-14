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Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, όπου ένας 72χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από τη στέγη του σπιτιού του.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο άνδρας πραγματοποιούσε οικοδομικές εργασίες στη σκεπή της κατοικίας όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό.

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Από την πτώση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε άμεσα στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ο 72χρονος υπέστη ανακοπή και κατέληξε περίπου μία ώρα αργότερα.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr ,ο άτυχος άνδρας διέμενε μόνιμα στην Αθήνα, ωστόσο το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Αγρίνιο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.