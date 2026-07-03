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Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε σήμερα ο 50χρονος άνδρας που συνελήφθη για τον εμπρησμό στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εμπρησμό από πρόθεση, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 24 μηνών, εκ των οποίων οι 4 μήνες θα εκτιθούν πραγματικά στη φυλακή, ενώ για το υπόλοιπο της ποινής αποφασίστηκε αναστολή εν’ όψει της έφεσης.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε με δάκρυα στα μάτια και δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του, ζητώντας συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο, όσο και από το Πυροσβεστικό Σώμα.

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Όπως ισχυρίστηκε, βρισκόταν υπό την επήρεια χαπιών και αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μην συνειδητοποιεί, τι ακριβώς έκανε εκείνη τη στιγμή. Αναφερόμενος στο κίνητρό του, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «όταν έβλεπα τα βάτα μου έσπαγαν τα νεύρα», προσθέτοντας ωστόσο στη συνέχεια, πως αντιλαμβάνεται ότι δεν επρόκειτο για μια σωστή ενέργεια.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ενώπιον των δικαστών, ότι δεν πρόκειται να επαναλάβει κάτι παρόμοιο και ότι θα φροντίσει να σταματήσει την κατανάλωση αλκοόλ.

Από την πλευρά του, ο Εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου, όπως ακριβώς περιγράφεται στο κατηγορητήριο, πρόταση, η οποία έγινε δεκτή από το δικαστήριο, οδηγώντας στην καταδίκη του και τη μερική έκτιση της ποινής του.