Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, στη Γαστούνη , σύμφωνα με το ilialive .gr. Ομάδα Ρομά εισέβαλε στο τμήμα με σκοπό να απελευθερώσει ομόφυλό τους, ο οποίος είχε προσαχθεί στο πλαίσιο ελέγχου για υπόθεση απάτης στην Πάτρα. Κατά τη διάρκεια της εφόδου, οι εισβολείς επιτέθηκαν στους αστυνομικούς της υπηρεσίας και προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στους χώρους του τμήματος. Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τα έντονα προβλήματα παραβατικότητας στην περιοχή. Από τα ξημερώματα βρίσκονται στη Γαστούνη ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις, παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος, για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών.

Γαστούνη: Ρομά τα έκαναν γυαλιά καρφιά το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν φίλο τους

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, στη Γαστούνη, σύμφωνα με το ilialive.gr. Ομάδα Ρομά εισέβαλε στο τμήμα με σκοπό να απελευθερώσει ομόφυλό τους, ο οποίος είχε προσαχθεί στο πλαίσιο ελέγχου για υπόθεση απάτης στην Πάτρα.



Κατά τη διάρκεια της εφόδου, οι εισβολείς επιτέθηκαν στους αστυνομικούς της υπηρεσίας και προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στους χώρους του τμήματος.



Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τα έντονα προβλήματα παραβατικότητας στην περιοχή. Από τα ξημερώματα βρίσκονται στη Γαστούνη ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις, παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος, για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών.