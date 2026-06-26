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Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό που κατηγορείται ότι παρέσυρε και συνέθλιψε μικρόσωμη σκυλίτσα στην Γαστούνη.



Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Πηνειού, σύμφωνα με τους δικηγόρους της 60χρονης που προαναγγέλλουν ότι θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου.

Παράλληλα, έγινε δεκτή η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, η οποία αναμένεται να λάβει αντίγραφα της δικογραφίας από την Εισαγγελία Αμαλιάδας την επόμενη εβδομάδα.

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Σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021, η θανάτωση ζώου συνιστά κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή από 30.000 έως 50.000 ευρώ. Το διοικητικό πρόστιμο βεβαιώνεται ανεξάρτητα από την ποινική διαδικασία.

