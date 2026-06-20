Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στις 18 Ιουνίου, οδηγός οχήματος φέρεται να θανάτωσε εσκεμμένα ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στην περιοχή Σταθμός της Γαστούνης, σύμφωνα με καταγραφές κάμερας ασφαλείας.

Η υπόθεση έχει καταγγελθεί στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες αναζητούν τον δράστη, καθώς η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος δεν διακρίνεται καθαρά στο βιντεοληπτικό υλικό.

Ο νόμος 4830/2021 προβλέπει αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τη θανάτωση ή τον βασανισμό ζώων, συμπεριλαμβανομένων ποινών κάθειρξης και χρηματικών προστίμων έως 50.000 ευρώ.

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Προσοχή: Σκληρό βίντεο. Υπάρχουν εικόνες που δεν αντέχονται. Όχι επειδή δείχνουν μόνο τον θάνατο ενός ζώου, αλλά επειδή δείχνουν κάτι ακόμη πιο σκοτεινό: την πλήρη κατάρρευση της ανθρώπινης συνείδησης. Στη Γαστούνη, ένα ηλικιωμένο αδέσποτο σκυλάκι, που για χρόνια ζούσε ανάμεσα στους ανθρώπους της γειτονιάς, φέρεται να θανατώθηκε από οδηγό ο οποίος σταμάτησε μπροστά του, το είδε και μετά συνέχισε την πορεία του περνώντας από πάνω του.

Η λέξη «κτηνωδία» βγαίνει σχεδόν αυτόματα. Μόνο που, εδώ, αδικεί τα κτήνη. Γιατί τα ζώα σκοτώνουν από ένστικτο, φόβο ή επιβίωση. Ο άνθρωπος, όταν σταματά, βλέπει ένα ανυπεράσπιστο πλάσμα και μετά πατάει γκάζι, δεν λειτουργεί ως ζώο. Λειτουργεί ως κάτι πολύ χειρότερο.

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Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 18 Ιουνίου στην περιοχή Σταθμός της Γαστούνης. Κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει γκρι όχημα να πλησιάζει το σημείο όπου βρισκόταν το μικρόσωμο, ηλικιωμένο αδέσποτο σκυλί, να επιβραδύνει, να ακινητοποιείται μπροστά του και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να κινείται ξανά, περνώντας από πάνω του.

Το ζώο δεν ήταν «ένα αδέσποτο» με την άψυχη, βολική γλώσσα όσων θέλουν να μικραίνουν την αξία μιας ζωής. Ήταν ένα πλάσμα που ζούσε για χρόνια στη γειτονιά, που οι κάτοικοι γνώριζαν, φρόντιζαν, τάιζαν, έβλεπαν καθημερινά. Ένα γέρικο σκυλάκι που έφτασε μέχρι το τέλος της ζωής του όχι από τα γεράματα, αλλά από έναν άνθρωπο που φέρεται να επέλεξε να το συνθλίψει.

Η υπόθεση έχει ήδη καταγγελθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, ενώ έχει ενημερωθεί και το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό του οχήματος, με την ταυτοποίηση να δυσκολεύει επειδή η πινακίδα δεν διακρίνεται καθαρά στο βιντεοληπτικό υλικό.

Και εδώ αρχίζει το αυτονόητο: όποιος γνωρίζει κάτι, όποιος αναγνωρίζει το όχημα, όποιος μπορεί να βοηθήσει, οφείλει να μιλήσει στις Αρχές. Όχι στα social media. Όχι με κατάρες. Όχι με αυτοδικία. Στην Αστυνομία. Γιατί σε τέτοιες υποθέσεις η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή.

Τι προβλέπει ο νόμος για τέτοιες πράξεις

Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πια τη θανάτωση και τον βασανισμό ζώων ως «παράπλευρο» περιστατικό. Ο Ν. 4830/2021 προβλέπει αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

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Σύμφωνα με το άρθρο 24, απαγορεύεται η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε ζώου. Στην ίδια διάταξη περιλαμβάνονται ο φόνος και ο βασανισμός ζώων, μεταξύ άλλων με εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου, σύνθλιψη, ακρωτηριασμό, πυροβολισμό, βαριά ή επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Για τις πράξεις που υπάγονται στην απλή κακοποίηση, την κακή και βάναυση μεταχείριση ζώου, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή που μπορεί να φτάσει έως τις 360 ημερήσιες μονάδες, με κάθε ημερήσια μονάδα από 10 έως 50 ευρώ.

Για τον φόνο ή τον βασανισμό ζώου, η πράξη αντιμετωπίζεται πολύ βαρύτερα: προβλέπεται κάθειρξη μέχρι δέκα έτη και χρηματική ποινή έως 500 ημερήσιες μονάδες, με κάθε ημερήσια μονάδα από 50 έως 100 ευρώ. Δηλαδή η χρηματική ποινή μπορεί να φτάσει έως και τις 50.000 ευρώ.

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Παράλληλα, υπάρχουν και διοικητικά πρόστιμα. Για κακοποίηση, κακή και βάναυση μεταχείριση ζώου, το διοικητικό πρόστιμο κυμαίνεται από 5.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε ζώο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της πράξης.

Για φόνο ή βασανισμό ζώου, το διοικητικό πρόστιμο είναι από 30.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό.

Επιπλέον, σε περίπτωση τραυματισμού ζώου σε τροχαίο ατύχημα, ο υπαίτιος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο δήμο ή την Ελληνική Αστυνομία, ώστε να παρασχεθεί στο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα. Η εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ.

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Αυτά δεν είναι «τυπικά». Είναι το ελάχιστο θεσμικό ανάχωμα απέναντι στην αποκτήνωση.

Γιατί δεν υπάρχει καμία κοινωνία που να μπορεί να λέγεται πολιτισμένη όταν αφήνει τέτοιες πράξεις να περνούν σαν μια κακή στιγμή, σαν ένα ακόμα βίντεο που θα σοκάρει για λίγες ώρες και μετά θα ξεχαστεί.

Το γέρικο σκυλάκι της Γαστούνης δεν θα γυρίσει πίσω. Το ερώτημα είναι αν η Δικαιοσύνη, η Αστυνομία και η τοπική κοινωνία θα κάνουν ό,τι πρέπει για να μη θαφτεί μαζί του και η ευθύνη.

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Γιατί, τελικά, το μέτρο του ανθρώπου δεν φαίνεται απέναντι στον ισχυρό. Φαίνεται απέναντι στον αδύναμο, στον ανυπεράσπιστο, σε εκείνον που δεν μπορεί να φωνάξει, να καταγγείλει, να αντισταθεί.

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Και αυτό το σκυλί δεν είχε τίποτα. Μόνο τον δρόμο του, τα γεράματά του και λίγους ανθρώπους που το νοιάζονταν.

Μέχρι που πέρασε από πάνω του κάποιος που, αν επιβεβαιωθούν όσα δείχνει το βίντεο, δεν αξίζει να αποκαλείται «κτήνος». Τα κτήνη, άλλωστε, πολύ συχνά συμπεριφέρονται καλύτερα από τους ανθρώπους.

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