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Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες ήταν νεαρής ηλικίας και χρησιμοποίησαν απλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς για να πλήξουν τρία διαφορετικά σημεία της πόλης μέσα σε λίγα λεπτά.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις των δραστών, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνες με τη συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπευθύνων.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για σύσκεψη, καθώς η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως ανθρωποκτονία, επιτρέποντας τη χρήση ανακριτικών εργαλείων όπως η άρση απορρήτου.

Η κόρη της θανούσης νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα στη μονάδα του νοσοκομείου Παπανικολάου, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες αναμένεται να λάβουν εξιτήριο ή παραμένουν για προληπτική νοσηλεία.

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Καρέ-καρέ αποτυπώνεται σε βίντεο που εξαφάλισε η ΕΡΤ η στιγμή των εκρήξεων από την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων.

Στο βίντεο διακρίνονται δύο διαδοχικές εκρήξεις με την πρώτη να είναι μικρότερης έντασης και η δεύτερη αισθητά ισχυρότερη και να προκαλει εκτεταμένο ωστικό κύμα.

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Κατά πληροφορίες μάλιστα κατά τη στιγμή της δεύτερης έκρηξης η Βάγια Νέστορα και η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο, με αποτέλεσμα να δεχθούν το ωστικό κύμα.

Η 72χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ η κόρη της τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας εγκαύματα στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε επίσης σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία, με τους καπνούς να φτάνουν έως και τον δεύτερο όροφο.

Οι έρευνες

Στο μεταξύ η αστυνομία εκτιμά πως σύντομα θα υπάρξουν ταυτοποιήσεις.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών σε πολλά σημεία της πόλης. Αν και τα πρόσωπά τους ήταν καλυμμένα, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι τα βίντεο, σε συνδυασμό με τα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, θα οδηγήσουν στον εντοπισμό τους.

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Εκτιμάται πως οι φυσικοί αυτουργοί είναι πιθανότατα νεαρής ηλικίας και όχι πρόσωπα που ήταν ήδη γνωστά στον αντιεξουσιαστικό χώρο, τρεις στον αριθμό ή τέσσερις και κινήθηκαν με δύο μοτοσικλέτες, καταφέρνοντας μέσα σε περίπου δέκα λεπτά να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς και στα τρία σημεία που αποτέλεσαν στόχο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αυτοσχέδιοι μηχανισμοί δεν ήταν ιδιαίτερα σύνθετοι στην κατασκευή τους, καθώς αποτελούνταν από βενζίνη και αυτοσχέδιο πλαστικό εκρηκτικό, γεγονός που επέτρεψε τη γρήγορη τοποθέτηση και πυροδότησή τους.

Σύσκεψη υπό τον Χρυσοχοΐδη στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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Στο Αστυνομικό Μέγαρο θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο την πορεία των ερευνών και τον συντονισμό των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών και των ενδεχόμενων ηθικών αυτουργών.

Παράλληλα, το γεγονός ότι η υπόθεση πλέον διερευνάται ως ανθρωποκτονία παρέχει στις διωκτικές Αρχές πρόσθετα ανακριτικά εργαλεία, όπως η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία.

Οι τραυματίες

Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος παραμένει συντετριμμένος από την οικογενειακή τραγωδία.

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Η οικογένεια είχε βιώσει ακόμη μία βαριά απώλεια πριν από πέντε χρόνια, όταν έχασε την κόρη της. Έκτοτε, η Βάγια Νέστορα είχε αναλάβει ουσιαστικά τη φροντίδα του εγγονού της.

Σε δηλώσεις του, ο Παναγιώτης Νέστορας υπογράμμισε ότι όσοι τοποθετούν τέτοιους εμπρηστικούς μηχανισμούς πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δολοφόνοι, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «το γκαζάκι είναι κι αυτό μια σφαίρα». Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν σύντομα.

Εξιτήριο αναμένεται να λάβει και ένας ακόμη τραυματίας, ενώ μία ένοικος παραμένει για προληπτική νοσηλεία στην καρδιολογική κλινική, καθώς υπέστη καρδιολογικό επεισόδιο λόγω του ισχυρού σοκ.

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Η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται, καθώς φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο και στα άκρα και χρειάζεται εξειδικευμένη θεραπεία.

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