Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων εξετάζει τα αίτια της συντριβής ελικοπτέρου στη Σίφνο, η οποία προκάλεσε τον θάνατο του χειριστή και δύο επιβατών.

Οι αρχές αναλύουν οπτικό υλικό και μαρτυρίες που περιγράφουν ασυνήθιστους θορύβους και περιστροφή του σκάφους πριν την πτώση του.

Στο πλαίσιο της έρευνας διερευνάται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο ουραίο στροφείο ή ανθρώπινου παράγοντα, χωρίς να έχει εκδοθεί επίσημο πόρισμα.

Το ελικόπτερο συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την προσέγγισή του για προσγείωση κοντά στο ελικοδρόμιο της περιοχής Θόλος.

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Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σίφνο που στοίχισε τη ζωή στον έλληνα χειριστή και στο νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που επέβαινε σε αυτό, αναζητούν οι αρχές.

Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος στη Σίφνο διερευνόντια από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

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Ήδη οι αρμόδιοι ανασυνθέσουν τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης ενώ εξετάζεται προσεκτικά και το βίντεο όπου έχει αποτυπωθεί η πτώση του ελικοπτέρου.

Κατά πληροφορίες ο χειριστής είχε ενημερώσει ότι ετοιμαζόταν για προσγείωση ενώ ακολούθησε σιγή και αμέσως μετά ακούστηκε ένας θόρυβος με το ελικόπτερο να έχει συντριβεί και να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Σημειώνεται πως στο βίντο, το ελικόπτερο φαίνεται να μην κινείται ομαλά στον αέρα αλλά να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος, μέχρι να καταλήξει στο έδαφος, κοντά στο σημείο όπου επρόκειτο να πραγματοποιήσει την προσγείωσή του.

Το στοιχείο της περιστροφής κάνει τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του ουραίου στροφείου. Η συγκεκριμένη εκδοχή θεωρείται ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο πόρισμαγια τα αίτια της συντριβής.

Βασικό ερώρτημα αποτελεί επίσης αποτελεί το εάν η πτώση προκλήθηκε από μηχανική βλάβη ή από ανθρώπινο παράγοντα.

Επίσης, οι αρχές δίνουην προσοχή και σε σχετικές μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή της συντριβής.

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Κάποιοι ανέφεραν πως πριν την πτώση ακούστηκε ασυνήθιστος θόρυβος, ενώ υπήρχαν αναφορές και για καπνούς την ώρα που το ελικόπτερο βρισκόταν στον αέρα.

«Από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, άκουσαν το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένας παράξενος θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε. Αυτό γιατί ο έλικας έκανε κάτι παράξενο… έκανε λέει πολύ δυνατό θόρυβο», σημείωσε μεταξύ άλλων χθες στο ΕΡΤnews, o αντιδήμαροχος Σίφνου, Μανώλης Φουντουλάκης.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από την ευρύτερη περιοχή του Μαρκόπουλου, με προορισμό τη Σίφνο και συνετρίβη στην περιοχή Θόλος του νησιού σε πολύ κοντινή απόσταση τόσο από το ελικοδρόμιο. Την συντριβή ακολούθησε η εκδήλωση φωτιάς ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ σημειώνετιαε πως το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 18:17.

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