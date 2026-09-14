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Το υλικό περιλαμβάνει πλάνα του πρίγκιπα Χάρι και των παιδιών τους σε εξωτερικούς χώρους, προσφέροντας μια σπάνια οπτική στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, εκπρόσωποι του ζεύγους επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν επιστολή από τον Βασιλιά Κάρολο, η οποία διευκρινίζει ότι παραμένουν ιδιώτες χωρίς επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Το ζευγάρι, που αποχώρησε από τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας το 2020, εξέφρασε την έκπληξή του για το περιεχόμενο της συγκεκριμένης επίσημης ενημέρωσης.

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Η Δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε στιγμιότυπα από την οικογενειακή τους ζωή σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το βίντεο διάρκειας 34 δευτερολέπτων, το οποίο συνοδεύεται από το τραγούδι «Wake Me Up Before You Go-Go» των Wham!, ξεκινά με τη Μέγκαν και τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, να περπατούν σε ένα μονοπάτι στην εξοχή, καθώς εκείνη γυρίζει και λέει «έλα, εσύ».

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Σε όλη τη διάρκεια του βίντεο εμφανίζονται emoji με τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου και καρδιές, ενώ προβάλλεται επίσης ο γιος τους, Άρτσι, να τρέχει προς ελάφια και η κόρη τους, Λίλιμπετ, να κάνει ποδήλατο. Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, ο Χάρι φαίνεται να ψαρεύει με τα παιδιά, ενώ ο σκύλος τους περπατά δίπλα στο νερό.

Είναι η πρώτη φορά, όπως αναφέρει το BBC, που η Δούκισσα δημοσιεύει υλικό με την οικογένειά της στο προφίλ της στο Instagram, μετά την επιστροφή του ζεύγους από τις ΗΠΑ στην Βρετανία.

Δεν είναι σαφές πότε ή πού τραβήχτηκε το υλικό που αναρτήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, ωστόσο σε ένα πλάνο φαίνονται γαλότσες να πατούν μέσα σε μια λακκούβα με νερό, ενώ και τα παιδιά φαίνεται να φορούν αδιάβροχες μπότες καθώς κατευθύνονται προς τα ελάφια.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διανύει έναν βροχερό Σεπτέμβριο, μετά το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η ανάρτηση προσφέρει μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητα του επτάχρονου Άρτσι και της πεντάχρονης Λίλιμπετ.

Αν και η Μέγκαν δείχνει κατά καιρούς τα παιδιά του ζευγαριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα πρόσωπά τους συχνά δεν φαίνονται καθαρά, καθώς φωτογραφίζονται από πίσω ή τα πρόσωπά τους καλύπτονται από τους γονείς τους. Πέρα από τα εξωτερικά πλάνα, υπάρχει επίσης ένα στιγμιότυπο που δείχνει τα πόδια ενός παιδιού μπροστά σε αναμμένο τζάκι.

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Τον περασμένο μήνα, εκπρόσωπος του ζεύγους του Σάσεξ δεν επιβεβαίωσε την άφιξη της οικογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ωστόσο ότι θα έφερναν μαζί τους τα σκυλιά τους, τη Μία και την Πούλα.

Το ζευγάρι υιοθέτησε έναν μαύρο Λαμπραντόρ Ριτρίβερ πριν από αρκετά χρόνια, ο οποίος εμφανίζεται αρκετές φορές στο βίντεο.

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Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ αποχώρησαν από τα ενεργά καθήκοντα των ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας και ξεκίνησαν μια νέα ζωή στις ΗΠΑ το 2020. Δεν έχουν επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντα, αλλά θα διαμένουν στη Βρετανία ως μέλη της βασιλικής οικογένειας που δεν ασκούν επίσημα καθήκοντα.

Την περασμένη εβδομάδα, εκπρόσωπος του Δούκα και της Δούκισσας δήλωσε ότι το ζευγάρι εξεπλάγη από μια επιστολή που εστάλη από τον πατέρα του Πρίγκιπα, τον Βασιλιά Κάρολο Γ’, στην οποία διευκρινιζόταν ότι θα παρέμεναν μέλη της βασιλικής οικογένειας χωρίς επίσημα καθήκοντα.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι το ζευγάρι «εξεπλάγη κάπως που δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτό». Η επιστολή, η οποία εστάλη εκ μέρους του Βασιλιά, καθόριζε ρητά το καθεστώς του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν ως μελών της βασιλικής οικογένειας που δεν ασκούν επίσημα καθήκοντα.

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Δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους τίτλους «Αυτού/Αυτής Βασιλική Υψηλότητα» και θα παραμείνουν «ιδιώτες», σύμφωνα με την επιστολή που εστάλη εκ μέρους του Βασιλιά από τον Λόρδο Τσάμπερλεϊν, ανώτατο αξιωματούχο του Παλατιού.