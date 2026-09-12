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Η εκπομπή κατέγραψε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης κατά την πρώτη εβδομάδα προβολής της, υπολειπόμενη σημαντικά από τον ανταγωνισμό στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Στην ομάδα της παραγωγής επικρατεί προβληματισμός, καθώς η χημεία των παρουσιαστών και ο ρυθμός της εκπομπής δεν έχουν αποδώσει ακόμη τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η διατήρηση του τίτλου της εκπομπής, ο οποίος είχε ταυτιστεί με τους προηγούμενους παρουσιαστές, λειτούργησε αρνητικά για το νέο εγχείρημα.

Παρά τις χαμηλές επιδόσεις, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η ομάδα χρειάζεται πίστωση χρόνου για να βρει τα πατήματά της και να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

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«Αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ ευτυχισμένη και ευγνώμων. Αλήθεια το λέω» ομολογούσε η Κατερίνα Καραβάτου μία μέρα μετά την πρεμιέρα της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 που ανέλαβε μαζί με τον καλό της φίλο, Χρήστο Φερεντίνο. «Με έχω παρατηρήσει αυτές τις δύο μέρες. Την ώρα που είμαστε στον αέρα, λέμε κάτι ας πούμε με τον Χρήστο και σκέφτομαι: “Τι ωραία!”».

Παρόλα αυτά, η εκπομπή ολοκλήρωσε την πρώτη της εβδομάδα καταγράφοντας ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά στο δυναμικό κοινό: Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, το δίδυμο Καραβάτου- Φερεντίνου ξεκίνησε με 3,3%, που ήταν και το υψηλότερο ποσοστό της εκπομπής, και έπεσε μέχρι το 1,7%, την ίδια στιγμή που η Νάνσυ Ζαμπέτογλου με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στον ΣΚΑΪ άγγιζε σε τέταρτο το 16,5% (μέσος όρος 8,4%).

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Στο σύνολο κοινού, το «Studio στις 3» του ΣΚΑΪ έκανε μέσο όρο 10,1% αγγίζοντας το εντυπωσιακό 19,1% μισή ώρα μετά την έναρξη, ενώ στην ΕΡΤ1 ο μέσος όρος δεν ξεπέρασε το 3,2% με υψηλότερο ποσοστό το 3,7% στην έναρξη.

Η Κατερίνα Καραβάτου με τον Χρήστο Φερεντίνο δεν έχουν καταφέρει να κερδίσει ακόμα τις εντυπώσεις.

Καραβάτου- Φερεντίνος: Προβληματισμός στην ομάδα της εκπομπής

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, υπάρχει ήδη προβληματισμός στην ομάδα του «Στούντιο 4», καθώς όλοι περίμεναν ότι η ραδιοφωνική χημεία της Κατερίνας Καραβάτου με τον Χρήστο Φερεντίνο αλλά και με τον Γιάννη Κορδώνη, θα αποτυπωνόταν αμέσως μπροστά στον τηλεοπτικό φακό. Αυτό όμως δεν είναι το μόνο θέμα, καθώς η θεματολογία αλλά και ο ρυθμός της εκπομπής- τον οποίο κατέχει προς το παρόν μόνο η Κατερίνα Καραβάτου- χρειάζονται ακόμα αρκετή προσπάθεια προκειμένου να κερδίσουν την τηλεθεατή.

Εξάλλου το στοίχημα των παρουσιαστών είναι σημαντικό έστω και για λόγους εντυπώσεων, αφού και οι δυο προέρχονται από μία σεζόν που δεν ευνοήθηκαν καθόλου στους πίνακες τηλεθέασης- εκείνη στον ΑΝΤ1 και εκείνος στον ΣΚΑΪ.

Ο Γιάννης Κορδώνης με την Κατερίνα Καραβάτου.

Αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι η επιλογή της ΕΡΤ να διατηρήσει τον ίδιο τίτλο μετά την αποχώρηση του διδύμου Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου ήταν λανθασμένη, καθώς είχε ταυτιστεί με τους συγκεκριμένους παρουσιαστές, το κοινό των οποίων φάνηκε ήδη ότι τους ακολούθησε στη νέα του τηλεοπτική στέγη.

Οι πιο αισιόδοξοι πάντως ισχυρίζεται ότι πρέπει να δοθεί πίστωση χρόνου στους παρουσιαστές και την ομάδα τους που ακόμα αναζητούν τα πατήματά τους, ενώ δεν αποκλείεται να γίνουν σύντομα διορθωτικές κινήσεις, παρά το γεγονός ότι η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος έχουν την τύχη να βρίσκονται σε έναν σταθμό που δεν αγχώνεται ιδιαίτερα για τα ποσοστά τηλεθέασης.

Από τη στιγμή όμως που η ΕΡΤ αποφασίζει να μπεις στην τηλεοπτική αρένα με ένα πρόγραμμα ανταγωνιστικό των ιδιωτικών σταθμών- και μάλιστα πανηγυρίζει με δελτία Τύπου κάθε φορά που πετυχαίνει ρεκόρ τηλεθέασης- είσαι αναγκασμένος να παίξεις με τους όρους της αγοράς αλλά και να δεχτείς την ανάλογη κριτική.