Η επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου δεν ήταν η αναμενόμενη.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πρεμιέρα της εκπομπής με παρουσιαστές την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο δεν σημείωσε την αναμενόμενη επιτυχία παρά το θετικό κλίμα της επιστροφής τους.

Το σκηνικό της εκπομπής και η επιλογή θεματολογίας δέχθηκαν κριτική, ενώ ο συμπαρουσιαστής φαίνεται πως χρειάζεται περισσότερο χρόνο προσαρμογής στα νέα του καθήκοντα.

Οι παρουσιαστές προέβησαν σε ευγενική αναφορά στους προκατόχους τους, οι οποίοι παρουσίαζαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα για πέντε συνεχόμενα χρόνια.

Η Φαίη Σκορδά αναμένεται να επιστρέψει στην τηλεόραση τον επόμενο μήνα, ενώ εκκρεμεί η οριστικοποίηση των λεπτομερειών για τη νέα της εκπομπή.

Η Ζέτα Μακρυπούλια προσαρμόζει το πρόγραμμά της λόγω των θεατρικών υποχρεώσεών της, με το τηλεπαιχνίδι Ρουκ Ζουκ να παραμένει προς το παρόν εκτός προγραμματισμού.

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Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλος ή Καραβάτου- Φερεντίνος; Δυστυχώς η πρεμιέρα των δεύτερων δεν ενθουσίασε παρά το γεγονός ότι υπήρχε ένα θετικό κλίμα γύρω από την κοινή, πλέον, τηλεοπτική τους επιστροφή. Η Κατερίνα Καραβάτου, από τις πιο ευγενικές και μορφωμένες παρουσιάστριες της ψυχαγωγίας, έδωσε παραπάνω χώρο στον καλό της φίλο και συμπαρουσιαστή, ο οποίος χρειάζεται μάλλον λίγο χρόνο προσαρμογής στα νέα του καθήκοντα.

Ευτυχώς το νέο δίδυμο του «Στούντιο 4» βγαίνει φέτος πιο καλοφωτισμένο από τους προκατόχους του, το σκηνικό όμως – ειδικά αυτό το σιδερένιο τραπέζι που τους κάλυπτε- δεν κέρδισε τις εντυπώσεις- όταν μετακινήθηκαν στον καναέ με τον καλεσμένο τους, Μιχάλη Ρέππα, η εικόνα έγινε πιο ελκυστική.

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Στα μείον της εκπομπής και η θεματολογία, με πολλά θέματα- «τυρόπιτες» και η περίσσεια δόση αυτοαναφορικότητας. Ο Γιάννης Κορδώνης έπαθε μάλλον και εκείνος ΕΡΤ, αφού η καλή ενέργεια της τηλεοπτικής του περσόνας ξεχάστηκε- προς το παρόν ελπίζουμε- στο πλατό του ALPHA.

Υπάρχουν και θετικά στοιχεία που πρέπει να τονίζονται, όπως η ευγενική αναφορά των παρουσιαστών στους ανθρώπους που παρουσίαζαν το «Στούντιο 4» για πέντε χρόνια. Ο Χρήστος Φερεντίνος μάλιστα αποκάλυψε πως εκεί είχε κάνει και την τελευταία του εμφάνιση ως καλεσμένος.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η επιστροφή της Φαίης Σκορδά στη μικρή οθόνη

Τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου ξεκινάει ξανά γυρίσματα η Ζέτα Μακρυπούλια για τα επόμενα επεισόδια του Moments αφού οι θεατρικές της υποχρεώσεις, τόσο με την «Ειρήνη» όσο και με το «Τζένη- Τζένη» της έχουν περιορίσει πολύ τον διαθέσιμο χρόνο. Προς το παρόν το τηλεπαιχνίδι «Ρουκ Ζουκ» παραμένει εκτός προγραμματισμού, ενώ το Dancing with the Stars, έτσι κι αλλιώς, προγραμματίζεται για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Η επιστροφή της Φαίης Σκορδά στην τηλεόραση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα.

Και ενώ δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν θα το παρουσιάσει τελικά η Ζέτα, η επιστροφή της Φαίης Σκορδά στο κανάλι του Αμαρουσίου ίσως αλλάξει τα δεδομένα, αφού στη συμφωνία της με τον σταθμό περιλαμβάνεται η παρουσίαση βραδινού show. Αυτή την εβδομάδα η τελευταία έχει ένα προγραμματισμένο ραντεβού με τη διοίκηση ώστε θα ξεκαθαριστεί τι ακριβώς θα συμβεί με την εκπομπή του Σαββατοκύριακου- δύο είναι τα «φλέγοντα» θέματα: Το μπάτζετ που θα είναι.. λιτό, αλλά και η ζώνη προβολής.