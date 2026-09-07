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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας.

Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ής ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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