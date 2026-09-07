Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας.
Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ής ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Έχει αποσταλεί μήνυμα του 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 7, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας
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