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Εμφάνιση στη φετινή ΔΕΘ, στο περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έκανε ο «Κανάρης» – ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) – «πυρπολητή» για το Πολεμικό Ναυτικό.

Ομοίωμα του «Κανάρη» παρουσίασε το ΚΕΤΑΚ (Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας), που υπάγεται στον ΣΤ’ Κλάδο του ΓΕΕΘΑ. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030». Αν και αυτό που παρουσιάστηκε φέτος στη ΔΕΘ ήταν ομοίωμα μικρότερου μεγέθους σε σχέση με το πρωτότυπο, έχουν γίνει ήδη δοκιμές, και, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να δοκιμαστεί σε ασκήσεις από το Πολεμικό Ναυτικό σε καθαρά επιχειρησιακή διάσταση.

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Ο «Κανάρης» ανήκει στην κατηγορία των αποκαλούμενων drones αυτοκτονίας («καμικάζι»), ή, αλλιώς, ναυτικές πλατφόρμες αυτοκαταστροφής: Είναι ένα ταχύπλοο μη επανδρωμένο σκάφος με φορτίο εκρηκτικών που προορίζεται να πέφτει πάνω στον στόχο του και να τον καταστρέφει ή να του προκαλεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost Greece, οι διαστάσεις του αρχίζουν από τα τρία μέτρα (πρωτότυπο) και θα μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 6, με το φορτίο εκρηκτικών να αρχίζει από τα 30 κιλά και να μπορεί να φτάσει τα 150. Διαθέτει χαμηλό προφίλ για μειωμένη παρατηρησιμότητα και είναι ένα «καθαρό» σκάφος επιφανείας (όχι ημικαταδυόμενο). Μπορεί να εξαπολύεται από μητρικά σκάφη (από σκάφη πολεμικά – πχ φρεγάτες- ή μη) ή από την ξηρά, κάτι που το καθιστά εξαιρετικά πολύπλευρο και ευέλικτο ως μέσο, καθώς μεταξύ των σεναρίων χρήσης του είναι η εξαπόλυση από βραχονησίδες ή από ομάδες βατραχανθρώπων.

Είναι ηλεκτροκίνητο και η εμβέλειά του είναι ανάλογη του μοντέλου, με τη διάρκεια λειτουργίας να αρχίζει από τη μία ώρα. Η ταχύτητά του, σύμφωνα με τις εν λόγω πληροφορίες, είναι τουλάχιστον 100 χλμ/ ώρα, ενώ είναι φτιαγμένο από πολυεστέρα. Ελέγχεται μέσω τηλεχειρισμού (περιλαμβανομένης των δυνατοτήτων ελέγχου μέσω ειδικού σταθμού, δορυφόρου, αλλά και δικτύου κινητής τηλεφωνίας), ενώ υπάρχει και η δυνατότητα προγραμματισμού αυτόνομης πορείας (waypoints). Μεταδίδει εικόνα και τηλεμετρία σε πραγματικό χρόνο, για ακριβή στοχοποίηση και επιχειρησιακή αξιοπιστία.

Η ανάπτυξή του άρχισε στην αρχή του έτους, ωστόσο η τεχνογνωσία προϋπήρχε. Ιδιαίτερο πλεονέκτημα είναι το εξαιρετικά χαμηλό κόστος του: Η κατασκευή του είναι δυνατή με εξαρτήματα και υλικά που είναι ευρέως διαθέσιμα στο εμπόριο, διατηρώντας το κόστος εξαιρετικά χαμηλά – σύμφωνα με πληροφορίες, το νούμερο είναι πενταψήφιο. Ενδεικτικά, το κόστος ενός ουκρανικού USV Magura (V5) όπως αυτά που έχουν δει ευρεία χρήση στη Μαύρη Θάλασσα, κινείται μεταξύ 250.000 και 300.000 δολαρίων.

Αξίζει να σημειωθεί πως μεταξύ των προγραμμάτων που παρουσιάστηκαν από το ΚΕΤΑΚ στη ΔΕΘ ήταν και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος με δυνατότητα κάθετης απογείωσης/ προσγείωσης (VTOL) «Ιέραξ»: Πρόκειται για ένα σύστημα σταθερής πτέρυγας, σχεδιασμένο για αποστολές ISTAR (intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance, επιτήρησης, αναγνώρισης, συλλογής πληροφοριών και στοχοποίησης). Λειτουργεί ανεξάρτητα από διαδρόμους απογείωσης, με μεγάλη αυτονομία και μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ημέρα και νύχτα.

Άλλα συστήματα που παρουσιάστηκαν ήταν το FPV (first person view) drone αυτοκτονίας «Κεντρί», ένα τακτικό, μικρού μεγέθους drone, βελτιστοποιημένο για αποστολές «καμικάζι», που μπορεί να μεταφέρεται και χρησιμοποιείται εύκολα από έναν χειριστή, και το φορητό σύστημα anti-drone «Τεύκρος».