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Τα ισραηλινά συστήματα David ‘s Sling, SPYDER και BARAK MX, συν προηγμένα ραντάρ και ένα νέο εθνικό σύστημα διοικήσεως και ελέγχου θα περιλαμβάνει η «Ασπίδα του Αχιλλέα» – ο ελληνικός θόλος αεράμυνας- οι υπογραφές για την οποία «έπεσαν» τη Δευτέρα, σε ένα μεγάλο αμυντικό «deal» μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τη χαρακτήρισε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ και απότοκο της βαθύτερης στρατηγικής σκέψης που καλλιεργήθηκε με την Αθήνα και τη Λευκωσία. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

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Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3.035.000.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα 750 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές.

Βίντεο σχετικά με την «Ασπίδα του Αχιλλέα» ανέβασε online η ισραηλινή Rafael, μία από τις ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες που συμμετέχουν στο μεγάλο «deal».

Rafael is on its way to protect the skies of Greece 🇮🇱🇬🇷



We are taking a central role in the Israel Ministry of Defense’s largest ever defense export deal with Greece.



As part of the “Achilles Shield” project, we will provide Greece with the David’s Sling and SPYDER air defense… pic.twitter.com/mkXGIUcYAb — Rafael Advanced Defense Systems (@RAFAELdefense) August 31, 2026

Πώς θα λειτουργεί

Πρόκειται στην ουσία για ένα δίκτυο/πλέγμα βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών, με σειρά οπλικών συστημάτων για τη δημιουργία πολλαπλών «θόλων» πάνω από την επικράτεια, με δυνατότητα προσβολής κάθε απειλής (αντιβαλλιστική/ αντιπυραυλική/ αντιαεροπορική προστασία). Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των μονάδων αεράμυνας- όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο κ, Δένδιας, θα πρόκειται για ένα σύστημα που θα δέχεται εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων στη χώρα, θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα προτείνει τρόπους αντιμετώπισης της κάθε απειλής, ορίζοντας παράλληλα προτεραιότητες. Σημαντικό κεφάλαιο της όλης υπόθεσης, ως προς το σύστημα διοικήσεως και ελέγχου, είναι πως θα είναι υπό διαχείριση και ανάπτυξη από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, που θα έχουν και τον source code (πηγαίο κώδικα) του λογισμικού.

Χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη, ταχύτατα οι στόχοι θα εντοπίζονται, θα ιχνηλατούνται, θα αξιολογούνται/ προτεραιοποιούνται οι απειλές και θα προτείνεται η ενδεικνυόμενη χρήση συστημάτων αεράμυνας (τι όπλο, από πού), μειώνοντας δραστικά τον χρόνο αντίδρασης. Επίσης, το όλο σύστημα θα συνεργάζεται με πολλά από τα υπάρχοντα (ή σε διαδικασία προμήθειας) οπλικά συστήματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ των οποίων οι πύραυλοι Patriot, οι φρεγάτες FDI, τα μαχητικά Rafale και F-16V, τα F-35 και τα πυραυλικά συστήματα PULS. Γενικότερα μιλώντας, η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα είναι ένα πλέγμα αεράμυνας με πολλά συστήματα που θα «μιλούν» μεταξύ τους- για παράδειγμα, ένα θα «βλέπει» τον στόχο και ένα άλλο σε διαφορετικό σημείο θα ανοίγει πυρ εναντίον του, ακόμα και αν δεν το «βλέπει» το ίδιο.

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Η παραλαβή θα γίνεται σταδιακά- αναμένεται ο «θόλος» να είναι έτοιμος και πλήρως επιχειρησιακός μέσα σε 35 μήνες από τώρα.

Τα νέα ισραηλινά συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» είναι το David’s Sling (μακράς εμβέλειας, αντίστοιχο του Patriot, κυρίως αντιβαλλιστικού χαρακτήρα, από τη Rafael), το Barak MX (ικανό να χρησιμοποιεί διάφορους τύπους αναχαιτιστικών πυραύλων, μικρής, μέσης και μακράς εμβέλειας, από την ΙΑΙ) και το Spyder (μεσαίου- μικρού βεληνεκούς, από τη Rafael), συν προηγμένα ραντάρ MMR- multimission radars (από την ELTA Systems, θυγατρική της ΙΑΙ) και το σύστημα διοικήσεως και ελέγχου (θα αναπτυχθεί από τη Rafael).

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του όλου πλέγματος θα περιλαμβάνεται και το ελληνικό σύστημα αντι-drone «Κένταυρος» της ΕΑΒ, ενώ υπεγράφη και μια συμπληρωματική συμφωνία, ύψους 26 εκατ. ευρώ, για την πώληση συστημάτων Drone Dome, για την προστασία στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεων από μη επανδρωμένα και την εν γένει ενίσχυση των υπαρχουσών αμυνών.

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