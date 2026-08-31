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Βίντεο με την πρώτη ταχυγλωσσίδα («έχιδνα») που γεννήθηκε σε πανεπιστήμιο έδωσε στη δημοσιότητα του New Scientist.

Αν και στα ελληνικά όταν ακούει κανείς για «έχιδνα» το μυαλό πολλών πάει στην οχιά ή στο τέρας της ελληνικής μυθολογίας, το συγκεκριμένο είδος (Tachyglossidae), γνωστό και ως έχιδνα, είναι ένα μικρό ωοτόκο θηλαστικό- μια ιδιαίτερα σπάνια κατηγορία. Οι επιστήμονες θεωρούν πως οι έρευνες πάνω στο μικρό, καθώς και σε άλλες έχιδνες, θα δώσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της εγκυμοσύνης στα θηλαστικά.

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Το συγκεκριμένο ζώο (Tachyglossus aculeatus), που θυμίζει εμφανισιακά μυρμηγκοφάγο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναπαραχθεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Στο παρελθόν είχαν γίνει πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες για δημιουργία μιας «αποικίας» (αν και σε ζωολογικούς κήπους και καταφύγια άγριων ζώων είχε επιτευχθεί αναπαραγωγή τους).

Τώρα το μικρό μεγαλώνουν ο Όλιβερ Γκρίφιθ του Πανεπιστημίου ΜακΚουάρι στο Σίδνεϊ και η ομάδα του. Όπως προαναφέρθηκε, θεωρείται ότι είναι το πρώτο στον κόσμο που γεννιέται σε πανεπιστήμιο και είχε μεγαλώσει αρκετά για να αφαιρεθεί από τον μάρσιπο της μητέρας του ώστε να ζυγιστεί- διαδικασίας που κατέγραψε το New Scientist.

To Τ. aculeatus είναι ένα από τα μόλις πέντε γνωστά είδη της οικογένειας των μονοτρημάτων- ωοτόκων θηλαστικών. Τα άλλα είναι τρία διαφορετικά είδη έχιδνας στη Νέα Γουϊνέα και ο πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus). Κάποιοι επιστήμονες θεωρούν πως πρόκειται για μια αρχαιότατη οικογένεια θηλαστικών προγενέστερη των πλακουντοφόρων.

Η μελέτη της χημικής σύνθεσης των αυγών της έχιδνας ενδέχεται να αποκαλύψει τις διαφορές τους από αυτά των ερπετών, κάτι που με τη σειρά του αναμένεται να δώσει στοιχεία για το πώς και πότε «χώρισαν οι δρόμοι» της εξέλιξης των θηλαστικών και των ερπετών. «Θα κοιτάξουμε τις πρωτεΐνες του κελύφους αυγού στην έχιδνα και θα τις συγκρίνουμε με τις πρωτεΐνες κελυφών αυγών ερπετών και θα προσπαθήσουμε να βρούμε: Έχουν την ίδια προέλευση ή εξελίχθηκαν ανεξάρτητα;» είπε ο Γκρίφιθ.

Όταν μια έχιδνα είναι έγκυος, σταματά να τρώει και να κινείται μέχρι να κάνει το αυγό της. Οι θηλυκές έχιδνες βάζουν το αυγό σε έναν μάρσιπο, όπου εκκολάπτεται και, μόλις βγει το μικρό, μεγαλώνει εκεί.