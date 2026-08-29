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Ο φίλος της νεαρής κοπέλας ειδοποίησε τις αρχές μόλις αντιλήφθηκε το περιστατικό, αλλά οι πυροσβέστες και οι δύτες της ΕΜΑΚ δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος και εξετάζουν το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας για να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία.

Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Σφηκιά Ημαθίας για να αποχαιρετήσουν την 18χρονη σε κλίμα βαθιάς οδύνης και πένθους για την τοπική κοινωνία.

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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Σφηκιά Ημαθίας η κηδεία της 18χρονης Κατερίνας, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να συγκεντρώνονται για να της πουν το τελευταίο αντίο.

Η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της από πνιγμό στους καταρράκτες Δερματά, κοντά στα Ριζώματα Ημαθίας, όπου είχε μεταβεί για ολιγοήμερες διακοπές μαζί με τη γιαγιά της.

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Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία, προκειμένου να αποχαιρετήσει την 18χρονη, με την ατμόσφαιρα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένη. Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το πρωί της Πέμπτης πήγε μαζί με έναν 17χρονο φίλο της στη λίμνη που σχηματίζεται κάτω από τους καταρράκτες, προκειμένου να κολυμπήσουν όπου εκεί έχασε την ισορροπία της, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωής.

Η νεαρή μπήκε μέσα στη λίμνη προκειμένου να φωτογραφηθεί, αλλά έχασε την ισορροπία της στο νερό. Έβγαλε μία κραυγή, αλλά ο φίλος στην αρχή δεν αντιλήφθηκε ότι είχε συμβεί κάτι το σοβαρό. Προσπάθησε να αντιδράσει και κάλεσε το 112 όπου στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, δύτες της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό, καθώς και κάτοικοι. Δυστυχώς όμως το κορίτσι είχε χάσει τη ζωή της, μια ημέρα πριν κλείσει τα 18 της χρόνια.

Τι κατέθεσε ο φίλος της – Στο μικροσκόπιο το κινητό της

Σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου της, οι δύο νέοι είχαν επισκεφθεί τη λίμνη προκειμένου να κολυμπήσουν. Η 18χρονη μπήκε ξανά στο νερό και του ζήτησε να τη φωτογραφίσει, όταν ξαφνικά σημειώθηκε το περιστατικό.

Όπως φέρεται να ανέφερε στις Αρχές, άκουσε την Κατερίνα να φωνάζει και στη συνέχεια την έχασε από το οπτικό του πεδίο. Προσπάθησε αμέσως να τη βρει μπαίνοντας στο νερό, χωρίς όμως αποτέλεσμα, και στη συνέχεια ειδοποίησε τις αρμόδιες Αρχές.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους το κινητό τηλέφωνο της 18χρονης, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί. Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν λίγο πριν από τον θάνατό της ενδέχεται να δώσουν στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές της και να βοηθήσουν τους ερευνητές να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται εάν η 18χρονη γλίστρησε ή εάν υπήρξε κάποιος άλλος παράγοντας που οδήγησε στον πνιγμό της.