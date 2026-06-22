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Τη ζωή του έχασε 24χρονος ύστερα από πτώση με Ι.Χ. αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι, στην επαρχιακή οδό Νεοχωροπούλου – Αλεξάνδρειας, στην περιοχή Νησέλι Ημαθίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη μία τα ξημερώματα, διερχόμενος ειδοποίησε τις Αρχές για όχημα που είχε καταλήξει μέσα στο κανάλι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα.

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EUROKINISSI – Φωτογραφία Αρχείου

Ο 24χρονος ανασύρθηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ