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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Βέροια, όπου κατέρρευσε τμήμα του ιστορικού τείχους της πόλης μέσα σε αυλή κατοικίας, δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Κατέρρευσε τμήμα αρχαίου τείχους σε αυλή στην Βέροια

Δεδομένου ότι μεγάλες πέτρες έχουν πέσει στον χώρο, οι κάτοικοι της περιοχής προβληματίζονται για την ασφάλειά τους και κατά πόσο τα παιδιά τους μπορούν να παίζουν στην αυλή. Όπως αναφέρουν, κάθε έντονη βροχόπτωση εντείνει τους φόβους τους για νέα κατάρρευση.

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Ο ιδιοκτήτης της κατοικίας καταγγέλλει στο Mega ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα γραφειοκρατικό αδιέξοδο ανάμεσα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων και τον Δήμο Βέροιας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Εφορεία Αρχαιοτήτων αναγνωρίζει μεν την αρμοδιότητά της επί του μνημείου, αλλά δηλώνει αδυναμία περισυλλογής λόγω έλλειψης εργατών. Ωστόσο, ο Δήμος υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που τα υλικά κατέληξαν σε ιδιωτικό χώρο, θεωρούνται μπάζα και η ευθύνη αποκομιδής τους βαραίνει τον ιδιοκτήτη.

Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει μόνος του στην απομάκρυνση των λίθων. Όπως υποστηρίζει, έχει λάβει οδηγίες να μην αγγίξει τίποτα, καθώς πρόκειται για αρχαίο υλικό που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές εργασίες αποκατάστασης του τείχους, ενώ υπάρχει και ο φόβος πιθανών κατηγοριών για παράνομη διαχείριση αρχαιοτήτων.

«Από τη μία μου λένε να τα μαζέψω και από την άλλη να μην ακουμπήσω τίποτα γιατί είναι αρχαία», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση, πέρα από την τοποθέτηση δύο κοντέινερ στον χώρο.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, προειδοποιώντας ότι ο κίνδυνος νέων καταρρεύσεων παραμένει υπαρκτός και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.