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Όπως είχε αποκαλύψει πριν από έναν μήνα η HuffPost, η Κατερίνα Λάσπα, που ανήκει πλέον στο δυναμικό του OPEN, θα παρουσιάσει μια εβδομαδιαία σειράς ντοκιμαντέρ (docuseries) στη βραδινή ζώνη. Εκεί θα καταγράφει αληθινές ιστορίες ανθρώπων των οποίων η ζωή άλλαξε ριζικά μετά από ένα απρόσμενο γεγονός. Η πρωτοτυπία του εγχειρήματος επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η παρουσιάστρια, που αυτές τις μέρες βρίσκεται για επαγγελματικούς λόγους στο Μόντε Κάρλο, δεν θα γνωρίζει τις ιστορίες των ανθρώπων που θα συναντάει κάθε φορά σε εξωτερικούς χώρους, ώστε όλες οι αντιδράσεις της μπροστά στον φακό να είναι αυθόρμητες.

Στα 52 της χρόνια, η Κατερίνα Λάσπα εξακολουθεί να διαθέτει μια αψεγάδιαστη σιλουέτα, αποτέλεσμα αυστηρής γυμναστικής και διατροφής.

Το «θαύμα» της Κατερίνας Λάσπα

«Από θαύμα» θα είναι ο τίτλος της εκπομπής με υπότιτλο τη φράση: «Ιστορίες δεύτερης ζωής». Στη θέση του αρχισυντάκτη θα βρίσκεται η Νεφέλη Τσιναβάλου, η οποία αποχώρησε από την εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμήτρου τον Ιούλιο, ενώ μαζί της θα είναι ο Γιώργος Μιχαηλίδης ο οποίος την περασμένη σεζόν ανήκει στην ομάδα του Real View και ο Σωτήρης Καραμίτζας, ο οποίος την περασμένη σεζόν εμφανιζόταν στο «Εδώ TV» του ίδιου καναλιού.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η εκπομπή αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα τις επόμενες μέρες, καθώς η ομάδα της Κατερίνας Λάσπα εργάζεται ήδη πυρετωδώς αναζητώντας ανθρώπους με ιστορίες που θα συγκινήσουν το τηλεοπτικό κοινό.

Το OPEN δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την ημερομηνία της πρεμιέρας, αν και, επειδή η διοίκηση πιστεύει πολύ στο συγκεκριμένο project, δεν θέλει να καθυστερήσει την προβολή του. Σύμφωνα πάντως με όσα είχαν ακουστεί, η πρώτη σκέψη της διεύθυνσης προγράμματος ήταν να τοποθετηθεί στην prime time ζώνη της Τετάρτης χωρίς να έχει «κλειδώσει» οριστικά η μέρα προβολής.