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Μία ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή σημειώθηκε σήμερα 11/8 στον αέρα της εκπομπής του OPEN «Ώρα Ελλάδος» με πρωταγωνιστές τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου και το μικρό παιδί της.

Ο γιος της Μαριζέτας Αντωνοπούλου «διέκοψε» την εκπομπή

Την ώρα που η τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας της ΕΛΑΣ, βρισκόταν στον αέρα του OPEN μαζί με Αλεξάνδρα Σδούκου της Νέας Δημοκρατίας και τον Τάσο Νικολαΐδη του ΠΑΣΟΚ, ο μικρός γιος της ζήτησε την προσοχή της, λέγοντας on air: «Μαμά! Θέλω να σου πω κάτι».

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Δείτε την «παρέμβαση» του μικρού από το 10:39 και μετά:

Παρά τις προσπάθειες της στελέχους της ΕΛ.Α.Σ. να παραμείνει συγκεντρωμένη στη ροή της συζήτησης, ο μικρός αποδείχθηκε… ανένδοτος!

Τελικά, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου ζήτησε λίγο χρόνο, λέγοντας: «Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο», κάτι που αποδέχθηκαν με κατανόξηση οι παρουσιαστές και οι υπόλοιποι ομιλητές.