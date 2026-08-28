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Το κορίτσι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νερό, ενώ ο 17χρονος φίλος της δεν κατάφερε να την ανασύρει εγκαίρως παρά τις προσπάθειές του.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν δώδεκα πυροσβέστες και τέσσερα μέλη της ΕΜΑΚ, ενώ το σώμα της κοπέλας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για νεκροψία.

Οι αρχές διερευνούν επίσης την πιθανότητα ανακοπής λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του νερού και έχουν κατασχέσει το κινητό τηλέφωνο του 17χρονου για περαιτέρω έρευνα.

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Το ενδεχόμενο η 18χρονη κοπέλα που έχασε τη ζωή της στους καταράκτες Δεερματά στη Βέροια να οφείλεται σε επιληπτική κρίση εξετάζουν οι αρχές καθώς το κορίτσι αντιμετώπιζε κάποια θέματα υγείας.

Η τραγωδία, συνέβη παραμονή των γενεθλίων της Κατερίνας, που ζούσε μόνιμα στην Αθήνα αλλά επέλεξε να βρεθεί στο χωριό της για να γιορτάσει τα γενέθλιά της μαζί με τη γιαγιά της.

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Η 18χρονη αποφάσισε να κάνει βόλτα μαζί με τον 17χρονο φίλο της, στους καταρράκτες Δερματά, ένα πολύ γραφικό και γνωστό για την ομορφιά του σημείο. Είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από την εξόρμηση στα social media, τα οποία δυστυχώς έμελλαν να είναι και τα τελευταία της ζωής της.

Λίγη ώρα αφού οι δύο τους έμπαιναν και έβγαιναν από το νερό της λίμνης στο σημείο, ωστόσο η 18χρονη κάποια στιγμή έδωσε το κινητό της τηλέφωνο στον 17χρονο ζητώντας του να την βγάλει μερικές φωτογραφίες.

Μέσα σε δευτερόλεπτα το κορίτσι βρέθηκε στο νερό, με τον 17χρονο φίλο της αρχικά να θεωρεί ότι πρόκειται για κάποια πλάκα. Ωστόσο αμέσως κατάλαβε την σοβαρότητα της κατάστασης και έσπευσε να την βοηθήσει προκειμένου να την τραβήξει εκτός της λίμνης, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ο φίλος της κάλεσε το 112 για βοήθεια, ωστόσο όταν οι διασώστες την εντόπισαν, ήταν πια χωρίς τις αισθήσεις της.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Βέροιας καθώς και τέσσερις πυροσβέστες από την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Το άψυχο σώμα της 18χρονης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή για να φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας. Εκτός από το ενδεχόμενο κάποιας κρίσης, εξετάζεται και αυτό της ανακοπής λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας του νερού.

Ο 17χρονος φίλος της που ήταν παρών στις τελευταίες στιγμές της 18χρονης, έχει ήδη δώσει κατάθεση στις αρχές, ενώ έχει κατασχεθεί το κινητό του, για να βρουν τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τελευταίες.