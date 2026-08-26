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Το MEGA αποφάσισε τελικά να αποδεσμεύσει επίσημα τον παρουσιαστή, λαμβάνοντας υπόψη τη βεβαρημένη κατάσταση της υγείας του κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του.

Η εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη στο OPEN προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος απέρριψε σχετική πρόταση συνεργασίας με τον σταθμό.

Παράλληλα, η διοίκηση του καναλιού εξετάζει πρόταση για μεσημεριανή εκπομπή από την Ελπίδα Ιακωβίδου, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί κάποια οριστική συμφωνία μέχρι στιγμής.

Η νέα εκπομπή της Έλενας Γκρέκου και της Πηγής Δεβετζή προγραμματίζεται να ενταχθεί στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του σταθμού κατά το δεύτερο μισό της σεζόν.

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Μια μικρή αναστάτωση στο OPEN προκληθηκε τις προηγούμενες μέρες με το θέμα του Ανδρέα Μικρούτσικου ο οποίος- από ό,τι έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε- θεωρούσε ότι είχε αποδεσμευτεί από το MEGA μετά το τέλος του Buongiorno, και προχώρησε σε γραπτή συμφωνία με το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Όταν έγινε γνωστή όμως η είδηση, το Μεγάλο Κανάλι αντέδρασε δυναμικά καθώς ανήκε ακόμα επίσημα στο δυναμικό του.

Η λεπτομέρεια εδώ είναι πως πριν συναντηθεί με το OPEN, είχε δεχτεί προσέγγιση για να έχει guest ρόλο σε εκπομπή του MEGA, αλλά η συζήτηση είχε παγώσει από την άλλη πλευρά. Μέχρι και αυτή τη στιγμή κανείς από όσους εμπλέκονται δεν έχει πάρει θέση απέναντι σε όσα ακούγονται, με τον παρουσιαστή να αναρρώνει ακόμα στο σπίτι του μετά την πολυημέρη νοσηλεία του. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το κάναλι της Παιανίας αποφάσισε να αποδεσμεύσει και επίσημα τον Ανδρέα Μικρούτσικο- όχι με χαρά, αλλά με σεβασμό για την βεβαρημένη κατάσταση της υγείας του.

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«Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι η ελληνική τηλεόραση» δήλωνε το 2022 στο περιοδικό ΟΚ!, ο σημερινός διευθυντής ψυχαγωγίας του OPEN, Θέμης Μάλλης. «Είναι μια τηλεοπτική ιδιοφυΐα».

Όλα δείχνουν ότι η πρεμιέρα της εκπομπής του Νάσου Γουμενίδη μαζί με την Άρια Καλύβα και τον Ανδρέα Καραγιάννη- προς μεγάλη λύπη των πρωινών εκπομπών που τον φιλοξενούσαν με κάθε ευκαιρία- θα γίνει τελικά στις 7 Σεπτεμβρίου με πιθανότερη ώρα έναρξης αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο του OPEN. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, πρόταση από το OPEN για τη συγκεκριμένη εκπομπή δέχτηκε και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος -αν και πολλοί περίμεναν ότι θα τον προσέγγιζαν για την εκπομπή της κουμπάρας του, Ιωάννας Μαλέσκου- αλλά εκείνος ξεκαθάρισε ευγενικά πως η επιστροφή στην τηλεόραση δεν βρίσκεται στις προτεραιότητές του.

Η Ιωάννα Μαλέσκου που παραμένει στο OPEN μαζί με τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο.

Με εκπομπή στο OPEN η Ελπίδα Ιακωβίδου;

Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, η σύζυγος του Τζώνη Καλημέρη, Ελπίδα Ιακωβίδου, αναλαμβάνει καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή στο OPEN. Η αλήθεια είναι πως το ζευγάρι είχε κάνει πρόσφατα επαφή με τον σταθμό, αλλά δεν υπάρχει ακόμα κάποια συμφωνία, καθώς η πρότασή τους αφορούσε στην παρουσίαση χορηγούμενης εκπομπής, οπότε το εν λόγω project εξετάζεται σε αυτή τη φάση η εμπορική διεύθυνση του OPEN.

Ο Τζώνης Καλημέρης με την Ελπίδα Ιακωβίδου.

Όσο για την εκπομπή που ετοιμάζει η τραγουδίστρια Έλενα Γκρέκου με την καλή της φίλη και Ολυμπιονίκη, Πηγή Δεβετζή στον ίδιο σταθμό, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν θα βγει άμεσα αλλά προγραμματίζεται για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Η Έλενα Γκρέκου και η Πηγή Δεβετζή έκαναν μαζί διακοπές στη Ρόδο τις πρώτες μέρες του Αυγούστου.

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, σε κάθε επεισόδιο οι δύο γυναίκες θα περνούν ένα ολόκληρο 24ωρο μαζί με έναν διάσημο, ώστε το κοινό να δει την καθημερινότητά του και τις συνήθειές του ενώ ταυτόχρονα θα μαθαίνει άγνωστες λεπτομέρειες της ζωής του.