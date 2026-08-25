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Πρεμιέρα έκαναν χτες αρκετές ενημερωτικές εκπομπές στον ΣΚΑΪ, το OPEN αλλά και το MEGA, με τον Νίκο Ευαγγελάτο να οδηγεί ξανά την κούρσα της τηλεθέασης: 17,5% σημείωσε στο σύνολο κοινού το Live News και 16,4% στο δυναμικό κοινό.

Στο OPEN, το πρωινό δίδυμο της «Ώρας Ελλάδος» έκανε μέσο 9,4% στο δυναμικό και 18,4% στο σύνολο- η εκπομπή άγγιξε μάλιστα το 28,2%.

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Ο Νίκος Στραβελάκης, με νέα παρτενέρ την Κατερίνα Παπακωστοπούλου προσέλκυσε το 6,8% του κοινού 18-54 ενώ στο σύνολο ανέβηκε στο 12,4%.

Στον ΣΚΑΪ, οι πίνακες τηλεθέασης ευνόησαν το νέο δίδυμο Δημήτρη Οικονόμου- Γιάννη Πιτταρά με 11,2% στο δυναμικό κοινό και 24,5% στο σύνολο, ενώ οι «Αταίριαστοι» ακολούθησαν με 9,7% και 15,4% αντίστοιχα.

Επέστρεψε στη μάχη της τηλεθέασης και ο Άρης Πορτοσάλτε με τη Μαρία Αναστασοπούλου: Το δυναμικό κοινό τους χάρισε 8,5% ενώ στο σύνολο ανέβηκαν στο 10,7%.

Στους λιγότερο ευνοημένους της ημέρας το καλοκαιρινό πρωινό δίδυμο του ΑΝΤ1 (Ρογκάκος- Λιβαθυνού) που αρκέστηκε στο 5,7% στο δυναμικό κοινό και μόλις 6% στο σύνολο.

Τέλος, η πρεμιέρα της Λένας Φλυτζάνη στη θέση της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ σημείωσε 9,8% στο δυναμικό και 13,6% στο σύνολου κοινού. Όσο για την τελευταία, θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 από τις 7 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου να παραμένει στο τιμόνι για άλλη μία σεζόν.