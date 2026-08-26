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Η Εμμανουέλα Λάμπη μίλησε με τα καλύτερα λόγια για Μάριο και τον Αντώνη Ηλιόπουλο και το πως έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην ΑΕΚ.

Η Εμμανουέλα Λάμπη είναι μια ανερχόμενη Ελληνίδα τραγουδίστρια της ποπ και λαϊκής μουσικής. Έχει καταγωγή από τη Ρόδο και ξεχωρίζει για την εκρηκτική σκηνική της παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριό της

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Η Εμμανουέλα Λαμπή την περασμένη σεζόν, έκανε συναυλίες πριν από κάθε εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ. Μιλώντας στο Mad TV τόνισε ότι η παρουσία της στην Πλατεία του Αετού είναι η πιο ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα. Ευχαρίστησε τους Μάριο και Αντώνη Ηλιόπουλο αλλά και τον κόσμο της Ένωσης που την αγκάλιασε τόσο θερμά.