Η Εμμανουέλα Λάμπη μίλησε με τα καλύτερα λόγια για Μάριο και τον Αντώνη Ηλιόπουλο και το πως έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην ΑΕΚ.
Η Εμμανουέλα Λάμπη είναι μια ανερχόμενη Ελληνίδα τραγουδίστρια της ποπ και λαϊκής μουσικής. Έχει καταγωγή από τη Ρόδο και ξεχωρίζει για την εκρηκτική σκηνική της παρουσία και το πλούσιο ρεπερτόριό της
Η Εμμανουέλα Λαμπή την περασμένη σεζόν, έκανε συναυλίες πριν από κάθε εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ. Μιλώντας στο Mad TV τόνισε ότι η παρουσία της στην Πλατεία του Αετού είναι η πιο ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα. Ευχαρίστησε τους Μάριο και Αντώνη Ηλιόπουλο αλλά και τον κόσμο της Ένωσης που την αγκάλιασε τόσο θερμά.