EUROKINISSI - Εικόνα από το γήπεδο της Λέφσκι στην Σόφια στον πρώτο αγώνα των playoffs με την ΑΕΚ

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Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων, ενόψει της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. σε ελέγχους που έγιναν στα διόδια των Αφιδνών εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας. Κατά την έρευνα στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια τύπου σουγιά.

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Παράλληλα, στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας και κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Οι έξι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου σχηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ